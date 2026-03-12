Alunos que vão estudar no ITA Fortaleza visitam novo campus pela 1ª vez nesta quinta-feira (12)

Os primeiros alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) de Fortaleza visitam, nesta quinta-feira (12), as obras da unidade onde estudarão a partir de 2027.

Eles chegam em uma leva de 180 estudantes do ITA em um voo de aeronave KC-30 (versão militar do Airbus A330-200) da Força Aérea Brasileira, vindo direto de São José dos Campos, com desembarque previsto para esta manhã na Base Aérea de Fortaleza.

​A aeronave em questão tem capacidade para mais de 220 passageiros. A partir de 2027, de 35 a 40 alunos dessa turma, que se forma em 2029 (T-29), iniciarão em Fortaleza o ciclo profissional nos novos cursos de Engenharia de Energias e Engenharia de Sistemas.

Atualmente, a T-29 cursa o segundo ano fundamental do ITA em São José dos Campos (SP).

Como será o campus de Fortaleza

​O campus de Fortaleza foi pensado para receber alunos que iniciam o 3º ano de engenharia, após cursarem os dois primeiros anos fundamentais em São José dos Campos.

A estratégia visa capturar a tradição e um dos pilares do instituto: a moradia conjunta em alojamentos, que contribui diretamente para a formação técnica e ética dos alunos. Em Fortaleza, também haverá moradia oferecida pelo ITA.

​As novas instalações, localizadas na Base Aérea de Fortaleza e com previsão de inauguração para abril próximo, serão apresentadas aos estudantes durante a visita.

Casa dos Ventos no ITA

O ITA convidou a Casa dos Ventos para a visita desta quinta. A empresa, fundada pelo engenheiro cearense e "iteano" Mário Araripe e que já emprega dezenas de engenheiros formados pelo instituto, apresentará as oportunidades e os desafios reais do setor de energias, sobretudo as renováveis.

​A apresentação da Casa dos Ventos será realizada no próprio prédio das Engenharias de Fortaleza.

Quando tudo começou

Foto: Acervo ITA

A visita deste 12 de março é histórica, permitindo um paralelo com a chegada da primeira turma do ITA a São José dos Campos em 1950, quando a cidade era apenas um pequeno município do interior paulista.

A primeira turma do ITA começou os estudos no Rio de Janeiro, no Instituto Militar de Engenharia-IME, enquanto as obras em São José eram finalizadas.

