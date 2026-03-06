Ceará recebe 11,4 mil estrangeiros em janeiro, o maior valor em nove anos; veja por país

O Ceará recebeu em janeiro deste ano cerca de 11,4 mil estrangeiros de voos internacionais no Aeroporto de Fortaleza. Os dados são do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), que mostram ainda que o número de estrangeiros foi o maior desde 2018 no Ceará.

O crescimento é de 41% em relação ao mesmo mês do ano de 2025. Sobre janeiro de 2018 (primeiro ano em que os dados estão disponibilizados), o crescimento é de 110,1%, quando chegaram ao Ceará por via aérea internacional direta, 5.419 estrangeiros.

O incremento do número de frequências internacionais gerais e para esses destinos, como Lisboa, Paris e Buenos Aires, é a chave para entender o crescimento.

Fortaleza passou a ter mais conectividade ainda com Portugal, desde a ampliação da ligação da Latam com Lisboa para mais 3 voos semanais, bem como incrementos pontuais feitos pela TAP em janeiro.

Outra peça importante é a chegada de franceses, que voltou a ganhar tração em Fortaleza. A Air France voltou a ter incremento de até 5 voos semanais até o dia 18 de janeiro. No caso francês, foram 1.107 franceses chegando no Aeroporto de Fortaleza.

Da mesma forma, o Ceará teve a maior quantidade de voos vindos da Argentina dos últimos 10 anos, e o número de argentinos aumentou 33%.

Uruguaios também são destaque

Os recém-inaugurados voos da Gol de Montevidéu para Fortaleza trouxeram para o Ceará 613 uruguaios para o estado. Os voos tiveram ocupação de 97%.

Com o número, os uruguaios foram, em janeiro, a sexta nacionalidade a mais visitar o Ceará, bem à frente dos chilenos que já possuem ligação direta com Fortaleza desde o 2º semestre de 2024, mas movimentaram apenas 270 pessoas daquele país.

A Gol inaugurou em 29 de novembro de 2025 o voo semanal Fortaleza–Montevidéu. Antes do voo existir, Montevidéu já era a cidade estrangeira que mais gerava passageiros para a capital cearense dentro da própria malha da Gol, via conexão.

Havia, portanto, demanda carente de voo direto, viajando por Guarulhos e Galeão-RJ. Criou-se o corredor direto a demanda se reorganizou, por um voo que certamente trouxe mais estrangeiros, representando quase 80% dos passageiros, algo como os voos vindos da Argentina têm.

O Ceará precisa fomentar mais e mais a vinda de sul-americanos, dado o interesse turístico deles por destinos de praia e sol. Argentinos foram quase 20 mil só na Bahia.

Nesse propósito, para 2026, há boas perspectivas de se atrair mais voos desses países e com novas companhias como a Jetsmart, conforme informação que recebemos do Secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck.

Já a movimentação de turistas dos Estados Unidos despencou, reflexo direto da retirada da rota Fortaleza–Miami entre outubro de 2025 e início de 2026: apenas 140 visitantes que chegaram entre os voos de Miami e Orlando com a Gol.

Em janeiro de 2025 foram 531, queda de 74%.

Número de visitantes estrangeiros no Ceará por país, em janeiro de 2026:

Portugal: 3.416 Alemanha: 2.584 Argentina: 2.282 França: 1.107 Itália: 1.061 Uruguai: 613 Holanda: 321 Espanha: 318 Chile: 270 Suíça: 243 Reino Unido: 182 Noruega: 144 Estados Unidos: 140 Polônia: 136

Fonte: Embratur

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.