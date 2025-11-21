Por que a Gol escolheu Fortaleza para lançar voos com destino a Montevidéu?

O novo voo da Gol entre Fortaleza e Montevidéu, que inicia no próximo dia 29 de novembro, tem potencial para ter grande sucesso de vendas. Isso porque o voo foi lançado baseado em uma relevante entrada de uruguaios vindos ao Ceará em voos não-diretos da companhia aérea.

Ocorre que Montevidéu é, atualmente, a cidade fora do Brasil que gera o maior volume de passageiros internacionais para Fortaleza de maneira indireta (ou seja, com uma conexão), dentro da malha da Gol.

Em 2024, foram mais de 3 mil clientes transportados entre as duas cidades. Até julho de 2025, o número ultrapassou 1.800 passageiros, segundo a companhia. Essa nova ligação garante opções rápidas entre as duas cidades.

Ou seja, essa demanda do Uruguai não se ressente de voos diretos para aproveitar todas as atrações cearenses e terá agora a chance de expandir a recepção de estrangeiros uruguaios com o novo direto anunciado no mês

A quantidade de 1800 estrangeiros chegando em voos domésticos da Gol, algo próximo a 10 Uruguaios por dia tem potencial para, somado à demanda de brasileiros no voo, alcançar boas taxas de ocupação logo de cara.

A quantidade anualizada superior a 3.600 uruguaios por ano, poderia colocar a nacionalidade entre as 10 que mais visitam o Ceará, quando comparados com as nacionalidades que mais chegam ao estado por meio de voos diretos.

A capital uruguaia será o terceiro destino internacional atendido pela GOL a partir da capital cearense. Em Fortaleza, a Companhia mantém saídas regulares e diretas rumo a Buenos Aires - aeroportos de Ezeiza (EZE) e Aeroparque (AEP) - e Orlando (MCO), nos Estados Unidos.

