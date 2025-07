Gol anuncia duas novas rotas aéreas no Ceará, incluindo um destino internacional

A companhia aérea Gol anunciou duas novas rotas saindo de Fortaleza. Um dos destinos, que não ainda não tinha ligação aérea com a Capital, é Foz do Iguaçu, no Paraná. A empresa também terá um voo para Montevidéu, capital do Uruguai.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira (15), durante coletiva de imprensa no Palácio da Abolição, com a presença do governador Elmano de Freitas (PT).

A ampliação representa 20 mil novos assentos por mês no Ceará, um aumento de cerca de 13%. Atualmente, são 145 mil assentos mensais no Estado.

A Gol opera com quatro rotas fixas nacionais em Fortaleza: Salvador, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

Há também duas rotas para o Estados Unidos: Miami e Orlando. A rota Fortaleza-Miami se tornará sazonal, suspensa a partir de 27 de outubro e retomada em 26 de março de 2026.