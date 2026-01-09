Empresários cearenses buscam novas tendências do varejo na NRF, em Nova York

Diversas missões de empresários cearenses estarão em Nova York nos próximos dias para a NRF Retail’s Big Show 2026, o maior evento mundial do varejo.

Tradicionalmente, o mega evento dita as tendências tecnológicas e estratégicas do setor. Varejistas cearenses são habitués. Costumam moldar para a realidade do Brasil e do Estado o que veem por lá. Aliás, já são consolidados no calendário local os eventos de 'Pós-NRF', que traduzem e resumem para os varejistas cearenses os principais temas levantados em NYC.

Agenda de imersão

Um dos grupos que participam neste ano é organizado pela CDL Jovem Fortaleza. A iniciativa leva empresários para uma agenda de imersão no varejo internacional.

“Esse evento concentra anualmente os principais players e debates do varejo mundial como tecnologia, consumo, gestão e perspectivas do setor. Nossas missões permitem observar como essas decisões se refletem nas operações, funcionamento das lojas, serviços e na relação com o consumidor”, afirma a diretora de Missões da CDL Jovem Fortaleza, Enila Alves.

A missão inclui visitas técnicas a operações e flagships, referência em varejo, experiência e inovação. O roteiro contempla marcas como Dolce & Gabbana, Lacoste, LEGO, Nike, Petco, Prada, Sukoshi, Target e Tiffany & Co., entre outras.