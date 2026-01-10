Resultado da +Milionária 319 de hoje 10/01; prêmio é de R$ 16,5 milhões

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 319 da +Milionária, o prêmio sorteado de hoje é de 10/01. Para acompanhar, o sorteio vai ocorrer às 21h do sábado pela Caixa Econômica Federal. O valor mínimo de aposta é de R$ 6.

Resultado +Milionária concurso 319

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar na +Milionária?

Os sorteios serão feitos através de dois globos:

Primeiro globo - com bolas numeradas de 1 a 50, sorteará seis dezenas;

Segundo globo - com bolas numeradas de 1 a 6, sorteará dois números.

No primeiro quadro são 50 números – de 01 a 50 – e, no segundo são seis unidades – de 1 a 6. Para jogar, você deve escolher no mínimo 6 e no máximo 12 números; e de 2 a 6 trevos. Ganha o prêmio máximo quem acertar os 6 números e os 2 trevos. Mas além do prêmio principal, existem outras nove faixas de premiação:

Quem acertar 6 números e 1 ou nenhum trevo;

Quem acertar 5 números e 2 trevos;

Quem acertar 5 números e 1 ou nenhum trevo;

Quem acertar 4 números e 2 trevos;

Quem acertar 4 números e 1 ou nenhum trevo;

O jogo pode ser feito nas casas lotéricas ou no Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Possuir um CPF;

Ter um e-mail;

Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br;

Informe os seus dados pessoais;

Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;

Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

