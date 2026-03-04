SVM firma parceria para cobertura da Maratona de Fortaleza e abre cotas de patrocínio para o mercado

Marcada para o dia 12 de abril deste ano, a primeira edição da Maratona Internacional de Fortaleza promete ser um marco no calendário cearense de eventos esportivos. Para acompanhar o momento, o Sistema Verdes Mares irá realizar a cobertura completa do evento, por meio dos diferentes veículos que integram o grupo de comunicação.

Na tarde da última terça-feira (3), o SVM formalizou a parceria junto às empresas responsáveis pela organização da Maratona (BRB Marketing Esportivo, K1 Sports e 77 Eventos), em uma assinatura conjunta pela transmissão do evento.

Para o mercado anunciante, o SVM disponibiliza cotas de patrocínio com uma variedade de entregas disponíveis. Os clientes que desejarem ter sua marca atrelada ao evento podem adquirir mídias como Conteúdos Patrocinados no portal do Diário do Nordeste, chamadas e ações especiais na TV Verdes Mares, como no Globo Esporte, nas rádios Verdinha FM e FM 93, além de integrações das marcas na arena do evento.

O objetivo da comunicação é estimular campanhas que incentivem a prática de atividades físicas, com promoção de saúde e bem-estar.

Para Alex Magalhães, diretor comercial do SVM, o objetivo da parceria visa que o Sistema Verdes Mares siga como a plataforma de cobertura oficial da Maratona em edições futuras.

Maratona reunirá 10 mil atletas

Além de ser a primeira maratona realizada em Fortaleza, o evento também entra no cenário de comemoração dos 300 anos de fundação da Capital. Segundo a organização, 10 mil atletas participarão do evento, com 30% dos corredores vindo de outros estados.

“É um importante evento que nesse primeiro ano está sendo junto dos 300 anos da cidade, isso fortifica muito a marca. É um evento que veio pra ficar. Estarmos juntos na comunicação através do Sistema Verdes Mares é a garantia desse sucesso. Não somente deste ano, mas da continuidade e da proximidade também de grandes empresas que vão ter a oportunidade de se comunicar através do próprio Sistema”, pontua Ricardo Ramalho, diretor da BRB Marketing Esportivo.

Proprietário da 77 Eventos, Zé Filho conta que já possui uma longa trajetória de parcerias com o SVM na cobertura de eventos.

“A gente tem certeza de que a cidade abraçou esse evento. Para nossa surpresa, com uma dimensão muito maior do que a gente projetava inicialmente. Temos certeza de que vai virar um evento do calendário de Fortaleza”.

Programação

Em sua primeira edição, a Maratona Internacional de Fortaleza contará com quatro percursos: 5km, 10km, 21km (meia maratona) e 42 km (maratona).

04h – Largada da Maratona

05h – Largada da Meia Maratona

05h30 – Largada Corrida 5K e Corrida 10K

08h – Início da Cerimônia de Premiação