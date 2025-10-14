Evento será realizado no Palatium Buffet e contará com homenageados de diversas áreas
Acesso, Bolero, Timoneiro e Temprano são as agências presentes em 2025
Levantamento foi divulgado na Anuário/Datafolha Top of Mind 2025/2026 e contou com respostas espontâneas dos cearenses
O programa será exibido no Youtube do Diário do Nordeste e na TV Diário
Evento será realizado no BS Design e contará com palestras de especialistas do mercado
A entidade é responsável pela realização do Prêmio Juan Vazquez
O comunicador irá participar do júri regional, etapa que já está em andamento
O processo de handover será iniciado em setembro, com a Mulato assumindo por completo em outubro
As aulas são presenciais em Fortaleza, com a última sendo realizada na sede da ESPM, no Rio de Janeiro
Iniciativa foi realizada na última quarta-feira (23). A marca será a cerveja oficial do evento
Desenvolvida pela Advance, a Iniciativa parte do conceito “Cearense para toda obra”, como forma de criar conexão com o público
O evento foi planejado para celebrar a importância do profissional de mídia
Iniciativa durou quatro dias e levou os visitantes para espaços como a sede do SVM e os festejos juninos de Maracanaú
21 funcionários da emissora também foram homenageados durante a cerimônia
Além da cobertura jornalística e das atrações do evento, SVM também atua na articulação de marcas presentes no espaço
Garrafas PET, embalagens plásticas e latinhas são alguns dos itens válidos para troca
A novidade estará disponível em todas as lojas e quiosques da marca no Nordeste
Evento contou com a participação de especialistas, autoridades e gestores de diversos campos ligados ao setor de varejo
A mudança foi conduzida pela agência Temprano
Em entrevista, o CEO da Mulato Comunicação explica que planeja agregar novas agências à instituição