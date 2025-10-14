Diário do Nordeste
Diário do Nordeste
Hamlet Oliveira Jornalista. Análises, insights e destaques. Novidades e movimentações do mercado cearense de comunicação e marketing.
A apresentadora Natália Varela

Opinião

3º Prêmio Check Up celebra profissionais da saúde e estética nesta quinta (16)

Evento será realizado no Palatium Buffet e contará com homenageados de diversas áreas

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 14 de Outubro de 2025
Premiação Profissionais do Ano, protagonizada por Pedro Bial

Opinião

PPA 2025: conheça as campanhas das agências cearenses na edição deste ano

Acesso, Bolero, Timoneiro e Temprano são as agências presentes em 2025

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 02 de Outubro de 2025
Cajuína São Geraldo Pesquisa

Opinião

Cajuína São Geraldo cresce e é reconhecida como uma das marcas que melhor representa o Ceará

Levantamento foi divulgado na Anuário/Datafolha Top of Mind 2025/2026 e contou com respostas espontâneas dos cearenses

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 05 de Setembro de 2025
Três mulheres sorridentes posam lado a lado segurando canecas brancas com a logo “pod impactar” voltada para a câmera. Elas estão em um ambiente iluminado, com janelas ao fundo, transmitindo clima descontraído e acolhedor.

Opinião

Com 11 episódios, Pod_Impactar estreia nova temporada nesta segunda-feira (1º)

O programa será exibido no Youtube do Diário do Nordeste e na TV Diário

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 01 de Setembro de 2025
Quatro pessoas participam de um painel no evento CenpHub, sentadas em cadeiras brancas no palco. Atrás delas, um telão exibe o logotipo “cenp Hub” em destaque.

Opinião

CenpHub Fortaleza reúne agências e representantes da publicidade cearense nesta quinta (4)

Evento será realizado no BS Design e contará com palestras de especialistas do mercado

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 29 de Agosto de 2025
Celebração da Acadi

Opinião

Acadi celebra 10 anos de atuação no mercado publicitário cearense

A entidade é responsável pela realização do Prêmio Juan Vazquez

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 28 de Agosto de 2025
Retrato de Marcel Pinheiro, da Timoneiro

Opinião

Marcel Pinheiro, da Timoneiro, é convidado para integrar júri do 50º Clube de Criação

O comunicador irá participar do júri regional, etapa que já está em andamento

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 21 de Agosto de 2025
Zenir e Mulato Comunicação

Opinião

Mulato Comunicação assume conta publicitária da Zenir

O processo de handover será iniciado em setembro, com a Mulato assumindo por completo em outubro

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 20 de Agosto de 2025
Coordenador Diego Oliveira

Opinião

ESPM lança curso em Fortaleza voltado para profissionais do marketing

As aulas são presenciais em Fortaleza, com a última sendo realizada na sede da ESPM, no Rio de Janeiro

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 08 de Agosto de 2025
Henry Freitas Fortal Trio Elétrico

Opinião

Skol marca retorno ao Fortal em ação com trio de Henry Freitas na Beira-Mar

Iniciativa foi realizada na última quarta-feira (23). A marca será a cerveja oficial do evento

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 24 de Julho de 2025
João Inácio Jr.

Opinião

Normatel fortalece conexão com o público cearense em campanha com comunicadores do SVM

Desenvolvida pela Advance, a Iniciativa parte do conceito “Cearense para toda obra”, como forma de criar conexão com o público

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 23 de Julho de 2025
Evento do Dia do Mídia do SVM Insights

Opinião

Dia do Mídia: SVM realiza almoço especial com profissionais do mercado

O evento foi planejado para celebrar a importância do profissional de mídia

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 04 de Julho de 2025
Profissionais de Mídia Conhecem sede do Sistema Verdes Mares e São João de Maracanaú

Opinião

SVM Insights apresenta São João de Maracanaú e o Ceará para profissionais nacionais de mídia

Iniciativa durou quatro dias e levou os visitantes para espaços como a sede do SVM e os festejos juninos de Maracanaú

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 02 de Julho de 2025
Homenagem aos 55 anos da TV na Câmara Municipal de Fortaleza

Opinião

Câmara Municipal destaca trajetória de confiança da TV Verdes Mares junto ao povo cearense

21 funcionários da emissora também foram homenageados durante a cerimônia

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 30 de Junho de 2025
SVM firma parceria com São João de Maracanaú

Opinião

SVM renova parceria com o São João de Maracanaú e fortalece a visibilidade do evento

Além da cobertura jornalística e das atrações do evento, SVM também atua na articulação de marcas presentes no espaço

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 06 de Junho de 2025
Shopping Iguatemi Ação Dia Mundial do Meio Ambiente

Opinião

Dia do Meio Ambiente: ação do Iguatemi Bosque troca embalagens recicláveis por estacionamento grátis

Garrafas PET, embalagens plásticas e latinhas são alguns dos itens válidos para troca

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 05 de Junho de 2025
Lançamento do Milk Shake de Milho do Bob's

Opinião

Bob’s aposta em milk shake de milho para celebrar São João; lançamento é nesta quinta (5)

A novidade estará disponível em todas as lojas e quiosques da marca no Nordeste

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 03 de Junho de 2025
Cenários do Varejo Victor Ximenes Palestra sobre Cenário Econômico do Ceará

Opinião

19ª edição do Cenários do Varejo discute avanços do setor no Ceará e IA

Evento contou com a participação de especialistas, autoridades e gestores de diversos campos ligados ao setor de varejo

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 23 de Maio de 2025
Opção Distribuidora Identidade Visual Rebranding

Opinião

Opção Distribuidora celebra 23 anos e renova identidade visual

A mudança foi conduzida pela agência Temprano

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 20 de Maio de 2025
Thiago Façanha eleito diretor da Abap Ceará

Opinião

Thiago Façanha assume presidência da Abap Ceará e projeta expansão da entidade no estado

Em entrevista, o CEO da Mulato Comunicação explica que planeja agregar novas agências à instituição

Foto frontal Hamlet Oliveira
Hamlet Oliveira 19 de Maio de 2025