Skol marca retorno ao Fortal em ação com trio de Henry Freitas na Beira-Mar

Até meados dos anos 2000, o Fortal, um dos maiores eventos da Capital, era realizado na avenida Beira-Mar. Como forma de relembrar e homenagear o período, a Skol realizou uma ação especial na última quarta-feira (23), com um trio elétrico comandado pelo cantor Henry Freitas, que atraiu uma multidão para a região.

A Skol retorna ao Fortal neste ano e será a cerveja oficial do evento. A ação da Beira-Mar é a primeira de uma série de iniciativas que a empresa realizará durante a micareta, que começa nesta quinta-feira (24) e segue até domingo (27).

Entre as ações preparadas pela Skol para os foliões, está um escorregador gigante localizado na entrada da Cidade Fortal. A identidade visual da marca está presente em diversas áreas do Fortal, desde espaços corporativos até as áreas de convivência. Outras ativações também estarão disponíveis durante os dias de micareta.

“Estar de volta ao Fortal é mais do que patrocinar uma festa. É reencontrar um público que sempre teve Skol como parte da celebração. Em 2025, queremos viver um Fortal ainda mais divertido e surpreendente”, comenta Felipe Cerchiari, diretor da marca.