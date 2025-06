SVM renova parceria com o São João de Maracanaú e fortalece a visibilidade do evento

Em 2025, o Sistema Verdes Mares (SVM) renovou a parceria com o São João de Maracanaú. O evento, que inicia os festejos nesta sexta-feira (6) e segue até o dia 29 de junho, conta com vasta programação, com apresentações da cultura local e de grandes artistas.

O início da parceria entre o SVM e o São João de Maracanaú foi em 2024. Além da cobertura jornalística do evento e da transmissão das festividades, o SVM também atua na articulação de marcas e iniciativas que integram a programação do evento, que neste ano celebra 20 anos de trajetória.

“O São João de Maracanaú cresce a cada ano e, junto com o SVM, conseguimos levar essa festa para mais pessoas, valorizando as tradições locais e criando oportunidades para o mercado publicitário”, afirma Ruy do Ceará, superintendente do Sistema Verdes Mares.

De acordo com Gerson Cecchini, vice-prefeito de Maracanaú e coordenador-geral do São João, a parceria com o SVM contribuiu para que a festa registrasse público recorde em 2024.

“A promoção do evento pelo Sistema Verdes Mares fortaleceu ainda mais a imagem do São João de Maracanaú em nível estadual e nacional. Em 2025, vamos repetir essa parceria para tornar o evento ainda mais forte”, comenta Gerson Cecchini.

Para Fábio Ambrósio, diretor de programação do SVM, levar a festa para a audiência é uma forma de fortalecer ainda mais a tradição do São João. “A expectativa é que essa edição supere as anteriores em alcance e engajamento, consolidando ainda mais o evento como um dos maiores do Nordeste”, pontua.

O SVM atua na transmissão por meio das emissoras do grupo, como a TV Verdes Mares, e na cobertura multiplataforma por rádio, jornal e portais digitais.