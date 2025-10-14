3º Prêmio Check Up celebra profissionais da saúde e estética nesta quinta (16)

Nesta quinta-feira (16), os segmentos de saúde e estética serão homenageados durante a terceira edição do Prêmio Check Up. Exclusivo para convidados, o evento é uma iniciativa do programa Check Up, que há 27 anos promove discussões sobre diversos temas ligados à saúde na TV Diário.

O evento será realizado no Palatium Buffet e contará com estrutura ampliada, gastronomia refinada para os convidados, além de show com Daniel Boaventura.

No Troféu Check Up deste ano, serão homenageados sete profissionais. De acordo com Natália Varela, apresentadora do programa desde a primeira edição, o evento de 2025 ampliou o leque de áreas contempladas, com especialistas de segmentos como nutrição e educação física.

A cada ano, os homenageados são escolhidos a partir de uma comissão formada pela direção do programa Check Up, entidades médicas, jornalistas e colegas de profissão, seguindo critérios de currículo, legado e ações de tratamento humanizado.

“A festa trouxe uma nova visão para esses dois mercados (saúde e estética), sempre em ascensão. Honrar quem salva vidas e enaltecer essas áreas tão importantes têm sido impulsionador para divulgar ainda mais os grandes profissionais, tecnologias e serviços”, pontua Natália.

Os homenageados desta edição serão:

Dra. Sthela Regadas - Coloproctologista

Dr. Valden Capistrano - Nutricionista

Dra. Olga Vieira - Fisioterapeuta Dermatofuncional

Prof. Adriano Loureiro - Profissional de Educação Física

Dr. Fernando Landim - Ortopedista

Dra. Christiane Leite - Gastroenterologista pediátrica

Dr. Luiz Porto - Mastologista

Comandado por Natália Varela desde o primeiro episódio, o programa Check Up se consolidou como um espaço fixo na tv para a levar informações com credibilidade para a população.

“Considero o Check Up um grande fenômeno, tanto pelo tempo no ar quanto pela enorme prestação de serviço à população. O telespectador se consulta pela Tv e tem acesso à informações importantes para uma vida com mais qualidade”, destaca a apresentadora.