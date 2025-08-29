CenpHub Fortaleza reúne agências e representantes da publicidade cearense nesta quinta (4)

Iniciativa voltada para promover a aproximação e conexão de diversas entidades do mercado publicitário, o CenpHub vai realizar sua primeira edição em Fortaleza. Marcado para a próxima quinta-feira (4), no BS Design, o evento tem expectativa de atrair mais de 250 pessoas.

O CenpHub é uma realização do Fórum de Autorregulamentação do Mercado Publicitário (Cenp), entidade criada em 1998. A vinda para Fortaleza marca o atual período do Fórum de expandir a presença nas diferentes praças do Brasil, com foco em levar eventos que dialoguem diretamente com a realidade de cada estado.

Já foram realizadas edições em São Paulo, Recife, Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte.

De acordo com Regina Augusto, diretora executiva do Cenp, a entidade passou por uma remodelação nos últimos anos. Por muito tempo, o Fórum atuou como um órgão regulador, no papel de fazer cumprir as diretrizes do setor de publicidade e comunicação.

Contudo, a atual gestão do Cenp enxergou a necessidade começar uma comunicação mais eficiente com o mercado, atuando como incentivador das boas práticas de publicidade, que estimulam uma concorrência adequada e produtiva. Atualmente, o Cenp conta com mais de mil agências certificadas.

Em relação aos eventos do CenpHub, Regina explica que um dos pilares da organização é de que a maior parte da programação envolva profissionais dos próprios estados.

“Nas nossas pesquisas, há um pedido de se levar pessoas de São Paulo, outros estados, para ter uma troca, mas o grosso é de pessoas locais falando com seus pares. Isso é muito importante, porque as pessoas se reconhecem. As dores de um mercado como São Paulo são uma, de Porto Alegre são outras e de Fortaleza outras também”, pontua Regina.

Entre os temas que serão abordados no CenpHub Fortaleza, estão “Negócios, sustentabilidade e confiança”, “Consumo de mídia na era da hiper fragmentação” e “Relações sustentáveis e pacto de valor”.

Durante o evento, serão distribuídas cópias do Pacto Cenp, um documento que aborda diversas ações que estimulam boas práticas dentro do mercado publicitário. O material engloba quatro pontos principais: concorrência, transparência nos processos, sustentabilidade financeira e planos de incentivo.