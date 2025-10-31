Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem de um carro vermelho sendo abastecido para matéria sobre posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza.

Negócios

Posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza

Ação será realizada por apenas 30 minutos, nesta sexta-feira (31).

Redação 30 de Outubro de 2025
Visita ao cemitério com várias sepulturas marcadas, usuários refletindo e homenageando entes queridos em um ambiente tranquilo ao ar livre.

Ceará

Cemitérios de Fortaleza terão programação especial no Dia de Finados

Veja as missas, orações e homenagens que acontecerão nos cemitérios da Cidade no domingo (2).

Geovana Almeida* 30 de Outubro de 2025
Clarissa era uma mulher jovem de cabelo castanho liso e longo. Na foto, ela está em um evento, ao pôr do sol.

Segurança

Mãe de enfermeira morta pelo ex-namorado em Fortaleza é ouvida em audiência

Novos depoimentos de testemunhas foram marcados para o dia 28 de novembro.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem de pessoa trabalhando em um computador ilustra matéria sobre programa de estágio.

Papo Carreira

Empresa de soluções financeiras abre vagas de estágio em Fortaleza

As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.

Redação 29 de Outubro de 2025
Pessoas delegadas votando na plenária da Conferência da Cidade do Plano Diretor de Fortaleza.

Ceará

Plano Diretor vai para Câmara com criação de zona de proteção da Floresta do Aeroporto de Fortaleza

A votação ocorreu no terceiro dia da Conferência da Cidade, que reuniu quase 600 pessoas delegadas para debater a minuta elaborada pela Prefeitura.

Gabriela Custódio e Marcos Moreira 26 de Outubro de 2025
Vista aérea de Fortaleza mostrando o mar, casas, prédios, areninha e outros espaços da cidade.

Ceará

Como funciona a Conferência da Cidade, onde será votada a lei do novo Plano Diretor de Fortaleza

Após o evento, o projeto de lei segue para a Câmara Municipal de Fortaleza.

Gabriela Custódio 25 de Outubro de 2025
foto de idosa assassinada perto de posto de saúde no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.

Segurança

Idosa é morta a tiros próximo a posto de saúde em Fortaleza

Mulher tinha antecedentes por crimes de ameaça e injúria.

Redação 24 de Outubro de 2025
Imagem mostra dezenas de carros de aprendizagem estacionados próximos à Arena Castelão, em Fortaleza, durante protesto de donos e instrutores de autoescola contra o fim da cnh sem autoescola.

Negócios

CNH sem autoescola: donos e instrutores protestam contra proposta em Fortaleza

Governo Federal estuda tornar opcional as aulas em centros de formação

Carol Melo e Beatriz Irineu 23 de Outubro de 2025
Muro amarelo e cinza com placa da Prefeitura de Fortaleza identifica o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS Geral) da Regional IV. Na entrada, pessoas circulam, e uma bicicleta com caixa vermelha está encostada no muro.

Ceará

Usuários dos CAPS de Fortaleza denunciam déficit de profissionais e falta de remédios

Equipamentos de saúde mental enfrentam problemas históricos e passam por reformas para qualificar os atendimentos.

Nícolas Paulino, Clarice Nascimento e Ana Alice Freire* 21 de Outubro de 2025
foto de homem passando mal em academia para ilustrar matéria sobre morte súbita durante o treino.

Ser Saúde

Morte súbita durante o treino: o que pode causar e como prevenir?

Em apenas uma semana, duas vítimas de mal súbito morreram em academias de Fortaleza

Raísa Azevedo 21 de Outubro de 2025
