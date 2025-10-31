Ação será realizada por apenas 30 minutos, nesta sexta-feira (31).
Veja as missas, orações e homenagens que acontecerão nos cemitérios da Cidade no domingo (2).
Novos depoimentos de testemunhas foram marcados para o dia 28 de novembro.
As oportunidades estão disponíveis em postos presenciais e híbridos.
A votação ocorreu no terceiro dia da Conferência da Cidade, que reuniu quase 600 pessoas delegadas para debater a minuta elaborada pela Prefeitura.
Após o evento, o projeto de lei segue para a Câmara Municipal de Fortaleza.
Mulher tinha antecedentes por crimes de ameaça e injúria.
Governo Federal estuda tornar opcional as aulas em centros de formação
Equipamentos de saúde mental enfrentam problemas históricos e passam por reformas para qualificar os atendimentos.
Em apenas uma semana, duas vítimas de mal súbito morreram em academias de Fortaleza