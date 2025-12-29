Réveillon 2026 de Fortaleza terá bolsão para quem for de carro por aplicativo; veja local
Medida de controle também é válida para táxis.
Um grande público deve se dirigir ao Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, para se despedir de 2025 e brindar a chegada de 2026. Para facilitar o acesso de fortalezenses e visitantes ao Réveillon, haverá bolsões destinados exclusivamente a passageiros de táxis e veículos de aplicativo.
Segundo o plano operacional divulgado pela Prefeitura de Fortaleza, os pontos de embarque e desembarque serão num trecho da Avenida Abolição, entre a Rua Nunes Valente e a Avenida Barão de Studart.
Bolsões de estacionamento para táxi também estarão disponíveis na Avenida Beira-Mar, entre a Avenida Barão de Studart e a Rua Nunes Valente. Outro trecho ficará na Avenida Abolição, entre a Barão de Studart e a Rua José Vilar.
Por conta disso, haverá desvios e bloqueio na Avenida Abolição a partir das 17h dos dias 30 e 31 de dezembro.
No Aterro da Praia de Iracema, as interdições voltadas ao ordenamento do comércio terão início às 20h do dia 29 de dezembro. Nos dias 30 e 31, os bloqueios principais começarão a partir das 12h na Avenida Historiador Raimundo Girão.
A expectativa oficial é que a festa atraia mais de 2,5 milhões de pessoas nos dias 30 e 31 de dezembro, impulsionando o fluxo turístico com 700 mil visitantes estimados e garantindo 95% de ocupação da rede hoteleira.
Desvios provisórios
Como opções de desvio às mudanças de trânsito na área, a Prefeitura recomenda:
- Sentido Centro/Mucuripe: para os condutores que trafegam pela Avenida Historiador Raimundo Girão, a orientação é dobrar à direita na Rua Ildefonso Albano e, em seguida, à esquerda na Avenida Monsenhor Tabosa;
- Sentido Mucuripe/Centro: recomenda-se dobrar à esquerda na Rua Nunes Valente e à direita na Rua Deputado Moreira da Rocha, ou utilizar a Rua Tenente Benévolo.