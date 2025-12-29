Réveillon 2026 de Fortaleza terá bolsão para quem for de carro por aplicativo; veja local

Um grande público deve se dirigir ao Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, para se despedir de 2025 e brindar a chegada de 2026. Para facilitar o acesso de fortalezenses e visitantes ao Réveillon, haverá bolsões destinados exclusivamente a passageiros de táxis e veículos de aplicativo.

Segundo o plano operacional divulgado pela Prefeitura de Fortaleza, os pontos de embarque e desembarque serão num trecho da Avenida Abolição, entre a Rua Nunes Valente e a Avenida Barão de Studart.

Bolsões de estacionamento para táxi também estarão disponíveis na Avenida Beira-Mar, entre a Avenida Barão de Studart e a Rua Nunes Valente. Outro trecho ficará na Avenida Abolição, entre a Barão de Studart e a Rua José Vilar.

Por conta disso, haverá desvios e bloqueio na Avenida Abolição a partir das 17h dos dias 30 e 31 de dezembro.

No Aterro da Praia de Iracema, as interdições voltadas ao ordenamento do comércio terão início às 20h do dia 29 de dezembro. Nos dias 30 e 31, os bloqueios principais começarão a partir das 12h na Avenida Historiador Raimundo Girão.

A expectativa oficial é que a festa atraia mais de 2,5 milhões de pessoas nos dias 30 e 31 de dezembro, impulsionando o fluxo turístico com 700 mil visitantes estimados e garantindo 95% de ocupação da rede hoteleira.

Desvios provisórios

Como opções de desvio às mudanças de trânsito na área, a Prefeitura recomenda: