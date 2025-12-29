Réveillon 2026 em Messejana: veja atrações, plano operacional e desvios no trânsito
Polo da Lagoa do bairro deve reunir cerca de 80 mil pessoas.
Pela primeira vez, o bairro Messejana será um dos polos do Réveillon 2026 de Fortaleza. A estimativa da Prefeitura é que 80 mil pessoas confiram as atrações musicais no dia 30 de dezembro, véspera da virada.
A festa ocorrerá no Polo de Lazer da Lagoa de Messejana, próximo ao píer, e terá seis atrações:
- 22h10 - Taty Girl
- 20h25 - Xand Avião
- 19h20 - Vicente Nery
- 18h25 - Vanessa A Cantora + Paulinha Ravett
- 17h30 - Gustavo Serpa
Para a Prefeitura, a descentralização promove inclusão, democratiza o acesso à cultura e impulsiona a economia local, garantindo que a festa chegue a mais fortalezenses e visitantes.
Bloqueios em ruas
Segundo o plano operacional montado pela gestão municipal, haverá proibição de estacionamento temporário em duas áreas:
- Avenida Jornalista Tomaz Coelho, entre a Rua Granja Castelo e a Rua João Ivo
- Rua Antônio Gadelha, entre as Ruas Santa Efigênia e João Ivo
Além disso, serão feitos bloqueios a partir de 15h:
- Avenida Jornalista Tomaz Coelho x Rua Santa Efigênia
- Avenida Jornalista Tomaz Coelho x Rua João Ivo
- Rua Angélica Gurgel x Rua Antônio Gadelha
Serão necessários desvios das linhas de ônibus que circulam pela Avenida Jornalista Tomaz Coelho e Rua Tenente Jurandir Alencar, no entorno do local do evento, em frente ao Píer.
Segurança e saúde
Para a segurança dos participantes, foram destacados 47 guardas municipais e mais quatro guarda-vidas, no período noturno.
A área da saúde dará suporte a possíveis ocorrências com:
- 1 Posto Médico Avançado (PMA)
- 1 Unidade de Suporte Intermediário (USI)
- 1 Unidade de Suporte Básico (USB)
Em caso de necessidade de remoção do paciente, as seguintes unidades hospitalares estarão preparadas para realizar os atendimentos:
- IJF - traumas graves e grandes queimados;
- Frotinha Antônio Bezerra - casos traumatológicos e cirúrgicos;
- Frotinha Parangaba - casos traumatológicos e cirúrgicos;
- Gonzaguinha Barra - emergência obstétrica;
- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs): Messejana e Jangurussu - casos clínicos.
A limpeza do polo Messejana começa logo após o fim da festa, à 0h do dia 31 de dezembro.