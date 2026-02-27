Diário do Nordeste
Praças de mais 46 cidades do Ceará terão wi-fi grátis; veja locais

Implantação deve concluir a instalação de internet gratuita em todos os municípios do Estado.

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Programa deve contemplar todos os estados do Ceará em breve.
Legenda: Programa deve contemplar todos os estados do Ceará em breve.
Foto: Marija Krcadinac/Shutterstock.

Praças de todos os municípios do Ceará devem contar com pontos de wi-fi gratuitos até o fim deste semestre, com a conclusão da terceira e última etapa do programa Ceará Conectado. A iniciativa do Governo do Estado já instalou o serviço em 137 cidades e, nesta fase, deve concluir a cobertura em todos os 184 municípios cearenses.

O primeiro município contemplado na terceira fase foi Icó, que já teve o ponto de wi-fi instalado na última sexta-feira (20). Desde a ativação, cerca de 133 pessoas já utilizaram o serviço, segundo Diego Silva, analista de sistemas da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice).

Nos próximos meses, outras 46 cidades ainda serão contempladas pelo programa (veja lista completa abaixo).

Segundo comunicado divulgado pelo Governo, como esses municípios não são atendidos pelo Cinturão Digital do Ceará, que cobre 72% da extensão do Estado, a Etice irá contratar provedores de internet parceiros para executar a terceira fase do Ceará Conectado.

Além da execução, cabe à Etice o monitoramento 24 horas dos pontos de conexão, para garantir o serviço de promoção de inclusão digital para os cearenses.

Veja lista dos municípios contemplados na 3ª e última fase do programa:

  • Alto Santo
  • Aratuba
  • Barro
  • Cariús
  • Carnaubal
  • Catarina
  • Croatá
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Ererê
  • Farias Brito
  • Fortim
  • Frecheirinha
  • Granjeiro
  • Ibicuitinga
  • Icó (já contemplado)
  • Ipaporanga
  • Iracema
  • Itatira
  • Jaguaretama 
  • Jaguaribe
  • Jardim
  • Jijoca de Jericoacoara
  • Jucás
  • Madalena
  • Martinópole
  • Milhã
  • Moraújo
  • Morrinhos
  • Mulungu
  • Orós
  • Pedra Branca
  • Penaforte
  • Pereiro
  • Pindoretama
  • Pires Ferreira
  • Porteiras
  • Potengi
  • Potiretama
  • Quiterianópolis
  • Quixelô
  • Reriutaba
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Solonópole
  • Tarrafas
  • Tururu
  • Uruburetama

O que é o  Programa Ceará Conectado

 Uma iniciativa do Governo do Ceará, instituída pela Lei nº 17.666, de 10 de setembro de 2021,o Programa Ceará Conectado visa democratizar o acesso à internet gratuita em espaços públicos dos 184 municípios cearenses.

A ideia da iniciativa é promover a inclusão digital e social da população cearense, por meio da disponibilização de internet gratuita via Wi-Fi em espaços públicos, como praças. "A iniciativa também visa integrar os equipamentos e serviços públicos à rede digital, ampliando o acesso da população a serviços essenciais com mais agilidade e eficiência", conforme o Estado.

 

