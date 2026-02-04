Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza ganhará novo cabo submarino vindo dos EUA e deixará internet mais rápida no Brasil

Projeto Synapse, da V.tal, terá 9.700 km de extensão, conecta São Paulo aos Estados Unidos e reforça o Ceará como hub global de dados.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Negócios
Trabalhadores usam capacetes e coletes de segurança na praia enquanto instalam boias de um cabo submarino; ao fundo, o mar e um navio de apoio responsável pela operação.
Legenda: Em Fortaleza, o cabo deve se conectar ao Mega Lobster, maior data center da região Nordeste atualmente.
Foto: Yago Albuquerque/Agência Diário.

Maior velocidade de download, baixo atraso em streamings e menos interrupções em chamadas de áudio e vídeo. Isso é o que promete o projeto da empresa V.tal para um novo cabo submarino, que passa por Fortaleza, no Ceará, e conecta Brasil e Estados Unidos.

Com 16 pares de fibra e 9.700 quilômetros (km), o Synapse conectará Tuckerton (EUA) a São Paulo (Brasil). O objetivo é atender às demandas crescentes de Inteligência Artificial (IA), Big Techs (gigantes globais da tecnologia como Google, Meta e Microsoft) e provedores de nuvem e conteúdo.

Veja também

teaser image
Mariana Lemos

Licenciamento do data center do TikTok não considerou geradores a diesel, diz MPF

teaser image
Negócios

Fortaleza pode perder protagonismo e investimentos com nova política de cabos submarinos? Entenda

teaser image
Negócios

Maior cabo submarino do mundo pode chegar a Fortaleza com investimentos da Meta

Para chegar a Fortaleza, o novo cabo contará com uma Branching Unit (BU), unidade de ramificação submarina que permite que o cabo se divida para atender a mais de um destino. Com esse equipamento, será adicionado cerca de 460 km à rota principal do projeto. 

A ramificação também possibilita a interconexão direta do projeto com o Mega Lobster, data center da Tecto inaugurado no fim de 2025 e, atualmente, o maior da região Nordeste com potência total de 20 Megawatt (MW). 

Como o novo cabo submarino pode melhorar a internet no Ceará e no Brasil

Os cabos submarinos são infraestruturas de fibra óptica que transportam dados ao redor do globo. De acordo com o professor de Telecomunicações da Universidade Federal do Ceará (UFC), Rodrigo Porto, a instalação do novo cabo em Fortaleza deve promover uma série de benefícios para o usuários comuns, como:

  • Maior velocidade de download de conteúdos que estejam armazenados em servidores do exterior;
  • Baixo atraso e menos interrupções em streaming e chamadas de áudio e vídeo com conteúdos e pessoas que estejam fora do Brasil. 

Já para as empresas que originam e trafegam os dados, esses benefícios devem ser enormemente multiplicados, garante o especialista. 

“Para eles (empresas) há um ganho de desempenho da Internet em larga escala, podem servir mais usuários com qualidade”, aponta.

Na visão do professor, o cabo apresenta “classe internacional em termos de capacidade”. Além disso, a conexão com o data center Mega Lobster contribui para o aumento da redundância (implementação de caminhos alternativos para garantir a funcionalidade de uma rede) e a redução da latência (atraso) do tráfego de dados. 

Os Estados Unidos são a sede das maiores empresas de tecnologia, principalmente daquelas que os brasileiros usam com mais frequência. Portanto, é fundamental que essa conexão entre Brasil e Estados Unidos seja muito robusta. Então, esse cabo se soma a outros, mas vem com uma capacidade muito elevada”
Rodrigo Porto
Professor de Telecomunicações da UFC
 

A conexão direta entre Fortaleza e São Paulo também é celebrada por Porto, uma vez que amplia as opções de conexão entre a Capital e o maior centro econômico do País para além das rotas terrestres já existentes. 

“Isso se soma nesse ecossistema que já está formado e que mostra que existe espaço ainda substancial para o crescimento desse ecossistema, aqui mesmo em Fortaleza, na Praia do Futuro”, reflete. 

Fortaleza se consolida como um dos maiores polos globais de cabos submarinos

Porto aponta, ainda, que a passagem do projeto por Fortaleza reforça a posição fundamental da Capital e do Ceará no tráfego internacional de dados entre a América do Sul e os Estados Unidos.  

Para o professor, a escolha pela ramificação em Fortaleza mostra que a cidade é um ponto que não pode ser ignorado na engenharia das comunicações digitais do século XXI.

O especialista destaca as condições logísticas e geográficas da Capital, além do fato de já existir um ecossistema de data centers construídos e em construção na Praia do Futuro, como fatores de atração para o projeto.  

Por que essa ramificação em Fortaleza? Porque nós temos todas as condições de atração de muitos data centers, provedores de conteúdo que se posicionam aqui pela baixa latência de Fortaleza e pelo ecossistema de grande dinâmica de fornecedores, de outros data centers que já se instalaram, de vários outros cabos submarinos disponíveis”
Rodrigo Porto
Professor de Telecomunicações da UFC
 

Segundo informações da Empresa de Tecnologia e Informação do Ceará (Etice), vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Estado, em fevereiro de 2023, Fortaleza concentrava 18 cabos submarinos de dados. Ao lado de Fujairah (Arábia Saudita) e da cidade-Estado de Singapura, a capital cearense constitui a maior conectividade global de dados por meio submarino.

Dos cabos informados pela empresa pública cearense, 16 estão catalogados no site Submarine Cable Map, que traz um panorama global dos mais de 400 cabos submarinos que interligam diversos pontos no mapa. 

Localmente, o leque variado de cabos submarinos disponíveis em Fortaleza atrai novos data centers e beneficia a economia, gerando atração de investimentos, empregos qualificados e empresas para fornecer equipamentos, acrescenta Rodrigo Porto. 

Mapa da costa do Brasil mostra Fortaleza como ponto de conexão de vários cabos submarinos internacionais, representados por linhas coloridas que partem do litoral cearense em direção a outros continentes.
Legenda: Cabos submarinos em Fortaleza listados pelo Submarine Cable Map.
Foto: Submarine Cable Map/Reprodução.

Saiba mais sobre o novo cabo submarino da V.tal

Conforme informado pela V.tal à imprensa, o novo sistema deve ofertar serviços de transporte de circuitos de até 800 Gigabits por segundo (Gbps). O começo da construção do novo cabo submarino está previsto para o início do segundo semestre de 2026, com conclusão estimada entre 2029 e 2030

Além disso, a infraestrutura deve apresentar ramificações em cidades como Recife, Salvador e Rio de Janeiro e Colômbia para futuras expansões. No Brasil, o novo cabo terá sua ancoragem em Praia Grande (SP) e uma nova rota terrestre em fibra para conexão com São Paulo. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de um grupo de pessoas tomando café, em uma mesa, em ambiente de trabalho.
Delania Santos

Se a cultura não chega à base, ela não existe

Delania Santos
Há 17 minutos
Trabalhadores usam capacetes e coletes de segurança na praia enquanto instalam boias de um cabo submarino; ao fundo, o mar e um navio de apoio responsável pela operação.
Negócios

Fortaleza ganhará novo cabo submarino vindo dos EUA e deixará internet mais rápida no Brasil

Projeto Synapse, da V.tal, terá 9.700 km de extensão, conecta São Paulo aos Estados Unidos e reforça o Ceará como hub global de dados.

Letícia do Vale
Há 18 minutos
Egídio Serpa

Água: Cogerh corta 5 m³ de vazão para a produção do Baixo Jaguaribe

Se essa decisão for efetivada, serão prejudicados os perímetros irrigados da região, incluindo a fruticultura e a produção de soja e algodão Chapada do Apodi

Egídio Serpa
04 de Fevereiro de 2026
O presidente da comissão, o Senador Carlos Viana (Podemos-MG). Imagem usada em matéria sobre adiamento de depoimento de Vorcaro sobre o caso do INSS após acordo,
Negócios

CPMI do INSS adia depoimento de Daniel Vorcaro para após o Carnaval

A defesa alegou problema de saúde e a comissão marcou oitiva do dono do Banco Master para 19 de fevereiro.

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Arco natural de rocha em praia de areia dourada com mar azul-turquesa e céu claro. A visita é da Pedra Furada, em Jericoacoara, Ceará.
Negócios

Justiça Federal autoriza continuidade das obras no Parque Nacional de Jericoacoara

As intervenções no cartão-postal cearense são contestadas pela falta de estudos ambientais.

Matheus Facundo
03 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2968 desta terça-feira (03/02); prêmio é de R$ 130,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2968 desta terça-feira (03/02); prêmio é de R$ 130,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
03 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2351 de hoje, 03/02; prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2351 de hoje, 03/02; prêmio é de R$ 5,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
03 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3604, desta terça-feira (03/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3604, desta terça-feira (03/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
03 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6944, desta terça-feira (03/02); prêmio é de R$ 3,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6944, desta terça-feira (03/02); prêmio é de R$ 3,0 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
03 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1172 de hoje, 03/02; prêmio é de R$ 1,2 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1172 de hoje, 03/02; prêmio é de R$ 1,2 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
03 de Fevereiro de 2026
imagem mostra avião da gol pousando no aeroporto de fortaleza.
Igor Pires

Três cidades do Piauí devem ganhar novos voos da Gol; veja quais

Igor Pires
03 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

BNB deu crédito de R$ 10,7 bi aos produtores do Pronaf em 2025

Na comparação com 2024, houve aumento de 12,4% no volume contratado e de 8,8% no número de agricultores beneficiados

Egídio Serpa
03 de Fevereiro de 2026
Estrutura industrial da siderúrgica da Gerdau, multinacional brasileira do aço, com placa da empresa em destaque.
Negócios

Quem é a maior multinacional brasileira produtora de aço que reabriu siderúrgica em Maracanaú?

Com produção de 482 mil toneladas de aço por ano no Ceará, empresa busca atender o mercado local da construção civil.

Letícia do Vale
03 de Fevereiro de 2026
Volante da Mega-Sena.
Negócios

Com Mega-Sena pagando R$ 130 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta terça-feira (3).

Redação
03 de Fevereiro de 2026
Prédio da Sefaz-CE.
Victor Ximenes

Sefaz-CE prepara novo concurso público e deve lançar edital em breve

Victor Ximenes
03 de Fevereiro de 2026
imagem mostra trilhos de trem abandonados cortando rodovia no ceará. estado tem 600 km de ferrovias não operacionais.
Negócios

União aguarda estudo para viabilizar trens de passageiros em ferrovias abandonadas no Nordeste

Estudo ocorre após o Governo Federal confirmar o processo de devolução de malha não operacional da Ferrovia Transnordestina Logística

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas
03 de Fevereiro de 2026
Imagem de três mulheres em barraca de venda de arquinhos de cabelo para o carnaval.
Ana Alves

Carnaval, renda extra e crédito: como aproveitar a festa sem comprometer o resto do ano

Ana Alves
03 de Fevereiro de 2026
Victor Ximenes

Sobral lidera demissões no mercado de trabalho do Ceará; veja piores cidades

Itapipoca, Senador Pompeu, Russas e Santa Quitéria também registram perdas de empregos.

Victor Ximenes
03 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Fertilização in Vitro: "Vaca boa é a que dá uma bezerra a cada 13 meses"

Pequeno agropecuarista elogia o FIV da Faec, mas adverte: “50 litros de leite não compram hoje um saco de milho de 60 quilos!”

Egídio Serpa
03 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6943, desta segunda-feira (02/02); prêmio é de R$ 2,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6943, desta segunda-feira (02/02); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
02 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2883 – Sorteio de segunda-feira, 02/02; Prêmio de R$ 9,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2883 – Sorteio de segunda-feira, 02/02; Prêmio de R$ 9,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2883 nessa segunda-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
02 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3603, desta segunda-feira (02/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3603, desta segunda-feira (02/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
02 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2920 de hoje, segunda-feira, 02/02; prêmio é de R$ 650 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2920 de hoje, segunda-feira, 02/02; prêmio é de R$ 650 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2920 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 650 mil.

A. Seraphim
02 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 806 - Sorteio de segunda-feira, 02/02; Prêmio de R$ 1,6 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 806 - Sorteio de segunda-feira, 02/02; Prêmio de R$ 1,6 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 806 em 02/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
02 de Fevereiro de 2026
Imagem de um celular com pix para matéria sobre novas regras de segurança para o pix.
Negócios

Novas regras de segurança do Pix passam a valer a partir desta segunda (2)

Medidas buscam reduzir os casos de fraudes e facilitar o rastreio do dinheiro.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Únidade da Siderúrgica em Maracanaú.
Negócios

Gerdau investe R$ 200 milhões e reabre siderúrgica em Maracanaú com foco no mercado nacional

Peças produzidas na unidade serão utilizadas como matéria-prima para a fabricação de aços longos na unidade de Caucaia.

Gabriela Custódio e Letícia do Vale
02 de Fevereiro de 2026
Agência do INSS.
Negócios

INSS retoma atendimento nas agências e canais digitais

Serviços estavam suspensos para uma atualização dos sistemas.

Redação e Agência Brasil
02 de Fevereiro de 2026
Vista aérea da orla de Fortaleza.
Negócios

Imóveis em Fortaleza ficam mais caros em 2025 e preço do metro quadrado passa de R$ 11 mil

O maior valor médio é o da avenida Beira Mar, onde o m² custa R$ 23.183.

Gabriela Custódio e Luciano Rodrigues
02 de Fevereiro de 2026
Pessoa segurando o cartão do Programa Família com cores vibrantes e design moderno, enfatizando a importância do programa social no Brasil.
Negócios

Bolsa Família: confira calendário de pagamento para fevereiro de 2026

Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1 serão os primeiros a receber.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Fachada de agência da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Gabarito do Concurso Caixa será divulgado nesta segunda (2); veja como consultar

O certame é organizado pela Fundação Cesgranrio.

Redação
02 de Fevereiro de 2026