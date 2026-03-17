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Fraport projeta expansão no Ceará em 2026 com foco na Europa e América do Sul

A concessionária está otimista com os resultados deste ano.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Negócios
A imagem mostra um avião da Air France estacionado ou taxiando na pista em frente ao terminal do Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins, em Fortaleza. Ao fundo, aparece o prédio do aeroporto com a inscrição “Fortaleza Airport”, além de torres de comunicação e estruturas do terminal. O avião é um jato comercial de grande porte utilizado em voos internacionais.
Legenda: Aeroporto de Fortaleza cresce acima da média nacional e mira novas rotas para Europa.
Foto: Davi Rocha.

A concessionária alemã Fraport, que administra o Aeroporto de Fortaleza e assumiu recentemente a gestão do terminal de Jericoacoara, planeja a expansão das rotas internacionais no Ceará ainda este ano.

Com foco na Europa e América do Sul, a estratégia de crescimento foi confirmada pelo gerente de aviação comercial da Fraport Brasil, Pedro Navega.

​Segundo o executivo, entre 2024 e 2025, o terminal de Fortaleza registrou um crescimento de 9%, índice superior às médias regional (4,8%) e nacional (8%). No total, 6,1 milhões de passageiros utilizaram o aeroporto no último ano. 

Diante dos resultados, a meta para 2026 é superar os 6,5 milhões de viajantes, um incremento de 6,56%, e manter o desempenho acima da média do País, segundo Navega. 

"As empresas aéreas estão em um cenário melhor e estão apostando no Ceará. O Estado passa a ser um mercado atrativo para essas companhias porque concorre com o Caribe e até com a América do Norte como destino de férias do europeu. E o europeu está bem interessado. O cearense também está viajando bastante. Esse crescimento tem sido bem expressivo e já foi notado pelas empresas aéreas; tanto que elas já estão planejando o aumento de voos para 2026."
Pedro Navega
Gerente de aviação comercial da Fraport Brasil

Embora Navega não tenha mencionado, a Fraport também articula a chegada de um hotel para passageiros de curta duração no Aeroporto de Fortaleza. A informação foi confirmada pela CEO da companhia, Andreea Pal, em setembro do ano passado. 

Em entrevista ao Diário do Nordeste na ocasião, a executiva explicou que a estratégia foca no aluguel de terrenos para desenvolver a região e diversificar as fontes de receita.

Somado a isso, no início de março, a Fraport assinou um aditivo para assumir a gestão do Aeroporto de Jericoacoara, com investimento previsto de R$ 100 milhões.  

Voos para a Europa têm ocupação superior a 90%

Seguindo os bons números de 2025, o mercado europeu continua como uma grande aposta para o Aeroporto de Fortaleza em 2026. De acordo com Navega, as quatro empresas aéreas que atuam no terminal voando para a Europa (Latam, TAP, Iberia e Air France) fecharam os primeiros dois meses deste ano com uma média superior a 90% de ocupação.  

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Assim, as rotas das empresas estão sendo incrementadas. Um exemplo é a companhia francesa Air France, que passou a ter cinco voos semanais saindo de Fortaleza com destino a Paris desde o final do ano passado, relata Navega. O plano é que as viagens se tornem diárias no final deste ano. 

Outro sucesso da companhia foi a rota inédita para Caiana, capital da Guiana Francesa. Segundo o gerente de aviação, os resultados do novo trajeto foram tão positivos que a companhia planeja crescer para cinco voos semanais até o final do ano, passando, posteriormente, a viagens diárias. 

“A gente conversou com o time da Air France e o feedback era muito positivo, de que o Ceará está impressionante nos números positivos de passageiros. Eles continuam apostando e crescendo no Ceará”, relata Navega. 

A rota da TAP para Portugal também passou por expansão, chegando a nove voos semanais. Já o trajeto da Latam para o mesmo destino deve chegar a três voos semanais até o fim do ano, indica o profissional. 

Outro incremento está planejado na rota da companhia Iberia para Madrid. Por volta do meio do ano, o plano é que o voo para a capital espanhola chegue a cinco frequências semanais.  

Novas rotas internacionais entram no radar das companhias aéreas

Além dos incrementos em rotas existentes, Navega ressalta que existe a expectativa de explorar novos mercados. 

"O Ceará tem uma demanda muito grande de passageiros para a Itália. Atualmente, não temos um cenário propício para realizar essa rota direta, mas é um mercado latente. A TAP transporta muitos passageiros para a Itália via Lisboa, e a Iberia está observando esse fluxo via Madrid. Esperamos viabilizar a rota em curto prazo”, reflete.

A data exata da inauguração de uma rota como essa, no entanto, não é possível determinar.

Mesmo citando um período de tempo de “alguns meses”, o especialista lembra que a negociação também depende da logística da companhia aérea. 

“Quando se trata de voos mais longos, como os da Europa, isso requer uma aeronave maior, que possui o custo mais elevado. Para uma empresa aérea se propor a colocar aquele equipamento para voar, estamos falando de mais de R$ 1 milhão em investimento. Então, se o voo não performa bem, cada operação custa R$ 1 milhão, chegando a R$ 4 milhões em uma única semana. Ao multiplicar isso pelo ano inteiro, percebe-se por que a operação requer tanto planejamento", calcula. 

Outro mercado com potencial de crescer no “curto prazo”, segundo o gerente de aviação, é o sul-americano. “O mercado argentino, uruguaio e chileno são três mercados que a gente tem que desenvolver mais. Minha expectativa é que a gente consiga trazer novidades nesses mercados num cenário curto”, salienta.

Turismo, economia e localização estratégica impulsionam aviação no Ceará

Na perspectiva de Navega, fatores como a temporada de kitesurf e a promoção turística do Ceará na Europa reforçam a atração de visitantes para o Estado. 

Somado a isso, o especialista em aviação e sócio do escritório A.L.D.S. Sociedade de Advogados, André Soutelino, destaca a localização geográfica de Fortaleza, próxima do continente estrangeiro, e a economia mais consolidada em relação às demais cidades da região.

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“Também pesaram a articulação com as companhias aéreas e os investimentos em infraestrutura turística e aeroportuária”, aponta. 

Outro ponto levantado como um dos motores desse crescimento é o turismo doméstico, cuja movimentação estimulou a abertura de novas rotas e o aumento das frequências de voos. 

Nesse sentido, Soutelino cita os anúncios feitos em 2025 de rotas para Juazeiro do Norte (CE), Belo Horizonte (MG) e Parnaíba (PI), assim como reforço em ligações para São Paulo (SP), São Luís (MA), Teresina (PI), Recife (PE) e Manaus (AM).

Em relação ao restante da aviação no Estado, o especialista acredita que a concessão dos aeroportos de Jericoacoara e Aracati atrairá mais voos. 

“Jericoacoara já está consolidada como destino turístico no Ceará. O desafio será a promoção de Aracati no cenário nacional. Como o Governo do Ceará e as prefeituras da região de Aracati pretendem usar o aeroporto como uma atração de negócios e turismo”, pondera. 

No entanto, Soutelino defende que o potencial da aviação no Ceará poderia ser ainda maior se Fortaleza estivesse inserida na rota de cruzeiros marítimos, apresentando infraestrutura para passageiros no terminal portuário.

“Ao atrair cruzeiros, o tráfego de turistas tende a aumentar, pois o transporte aéreo é o meio de transporte mais utilizado pelos cruzeiristas”, frisa. 

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria de Turismo do Ceará para questionar sobre ações de investimento e malha aérea, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. Este texto será atualizado caso haja retorno.

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