Air France amplia voos para Paris saindo de Fortaleza

Ratificando o bom momento da companhia em Fortaleza, a Air France já colocou à venda uma quarta frequência entre Paris e a capital cearense para os meses de julho e agosto de 2026.

Portanto, além das três frequências regulares que costuma operar na baixa estação (abril a junho), às terças, sextas e domingos, haverá voos também às quintas-feiras com o Airbus A350-900 durante a alta estação de julho e agosto.

Uma quarta frequência na alta estação de meio de ano (julho) é inédita no pós-pandemia. No período pré-pandemia, o grupo Air France-KLM já mantinha voos diários para Fortaleza: três semanais para Paris e quatro semanais para Amsterdã, com a KLM.

O cenário é promissor para 2026 diante do exposto. Se em julho e agosto a companhia voará quatro vezes por semana ao Ceará, poderia ter um final de 2026 com ainda mais frequências?

Vale lembrar que, pelo segundo ano consecutivo (2024 e 2025), a Air France opera cinco voos semanais entre Fortaleza e Paris no período de outubro a janeiro do ano seguinte. Atualmente, são cinco voos semanais até 18 de janeiro de 2026, em plena alta estação.

Seria possível, então, que a companhia passasse a ter seis ou sete voos semanais em outubro de 2026? Os voos de Fortaleza com destino a Paris estão incrivelmente lotados, tanto de passageiros quanto de cargas.

Pedimos confirmação à empresa sobre o período exato de início das vendas da quarta frequência e eventuais comentários adicionais, porém, até o fechamento desta coluna não recebemos resposta.

