Aeroporto de Fortaleza registra 2º pior mês do ano em movimentação de passageiros internacionais

O aeroporto Pinto Martins teve seu 2º pior mês do ano na movimentação de passageiros internacionais. Em setembro passado, foram 34.141 passageiros, melhor apenas que abril, quando 33.790 chegaram do exterior em voos comerciais ou deixaram o País por Fortaleza. Os dados são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Assim, a movimentação de passageiros em setembro de 2024 teve decréscimo: redução de 0,8%, totalizando 34.422 passageiros. A redução é resultado direto do fim dos voos da Gol entre Fortaleza e Miami.

O movimento de passageiros internacionais em Fortaleza, de janeiro a setembro de 2025, segundo dados da Anac, foi de 334.688, 9,8% acima do mesmo período de 2024.

Veja também Igor Pires Air France suspende voos entre Salvador e Paris Igor Pires Aeroporto de Fortaleza cresce, mas ainda não atinge movimento pré-pandemia

Outubro, porém, deverá trazer um incremento interessante de passageiros internacionais, dada a ampliação, pelo segundo ano consecutivo, da operação da Air France de 3 para 5 voos semanais, algo que perdurará até meados de janeiro próximo.

Apesar do incremento em números absolutos, não haverá forte crescimento em outubro de 2025 em relação a outubro de 2024, já que não houve implementação relevante de novos voos nos últimos 12 meses.

Análise pré-pandemia

Quando comparada à movimentação internacional do período pré-pandemia, a não recuperação de passageiros internacionais torna-se mais pronunciada: em setembro de 2019, Fortaleza movimentou 47.873 passageiros, 29% a mais que em setembro de 2025.

A recuperação é menor que a observada na movimentação de passageiros domésticos.

Antes da pandemia, a capital cearense estava na 5ª colocação nacional entre os aeroportos que mais movimentavam passageiros internacionais: foram 427.852 passageiros nos nove primeiros meses de 2019. O aeroporto estava atrás apenas de Guarulhos, Rio de Janeiro/Galeão, Confins e Brasília.

Números de 2025

O aeroporto de Fortaleza esteve na 10ª posição entre os que mais movimentaram passageiros internacionais em setembro, mas ainda mantém a 9ª posição nos nove primeiros meses do ano.

Legenda: Resultado de setembro de 2025. Foto: Elaboração própria

Legenda: Resultados de janeiro a setembro de 2025. Foto: Elaboração própria

Mais redução de voos aos EUA

Em outubro, será a vez da Latam reduzir também seus voos a Miami. Ao contrário dos voos da Gol, porém, trocará as duas frequências semanais que ainda tem para a cidade da Flórida por duas frequências a Lisboa, totalizando 3 semanais. (Não haverá redução de passageiros.)

Os voos para a Europa estão superlotados de pessoas e de carga.

A volta dos voos a Miami com a Gol serão apenas no final de dezembro e só até março. A Latam terá a volta dos voos a Miami em março de 2026.

Estrangeiros chegando em Fortaleza

De janeiro a setembro de 2025, chegaram a Fortaleza 76.744 estrangeiros pelo aeroporto Pinto Martins. Em igual período de 2024, foram 61.643 estrangeiros.

O salto de estrangeiros chegando ao aeroporto é de 25%. Trata-se de uma adição interessante, dado que os estrangeiros são um extrato de turistas que gastam de maneira mais relevante, deixando riquezas no Estado.

No presente ano, as 5 principais nacionalidades que visitaram Fortaleza foram:

França: 13.505 pessoas

Portugal: 13.196 pessoas

Argentina: 11.217 pessoas

Estados Unidos: 8.848 pessoas

Itália: 8.515 pessoas

Já chamamos atenção para o fato de os italianos se fazerem bastante presentes no Ceará, mesmo sem voos diretos, o que pode ser uma pista de futuros voos diretos que podem ser lançados entre a Itália e nosso Estado.