Gol suspende voos de Fortaleza para Miami e Orlando até o fim do ano

A Gol Linhas Aéreas vai suspender temporariamente as vendas de voos entre Fortaleza e Orlando e Fortaleza e Miami, nos Estados Unidos, a partir de agosto.

O último dia de voos à venda a Miami deverá ser o dia 16 de agosto, enquanto o último dia de venda de voos a Orlando será o dia 11 de setembro.

Além de não estarem mais à venda, os voos não estão mais previstos nos sistemas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), até o fim de novembro.

Em nota, a Gol informou que as rotas entre Fortaleza e as cidades de Miami e Orlando passam a ser operadas apenas nos períodos de alta estação.

"A partir de agosto, a GOL passará a operar as rotas entre Fortaleza (FOR) e as cidades de Miami (MIA) e Orlando (MCO), nos Estados Unidos, nos períodos de alta temporada - julho, dezembro e janeiro -, suspendendo-as nos demais meses do ano", diz a companhia.

Ocupações altas dos voos da Gol

As ocupações médias de/para Miami entre janeiro e abril de 2025 é de 80%. Já para Orlando são ainda melhores, de 90%, segundo a Anac. Dessa maneira, não é coerente dizer que os voos não têm tido bons resultados.

Desde junho do ano passado, a Gol opera duas frequências semanais a Miami e uma frequência semanal a Orlando.

Segundo informações recebidas pela coluna, a suspensão temporária dos voos à Flórida poderia ter ligação com a companhia necessitar remanejar frota pelo atraso de aeronaves 737-Max da Boeing.

Com a suspensão, a Latam operará sozinha voos a Miami, duas vezes por semana a partir de Fortaleza.

‘Revés’ para Fortaleza

Sem novos voos internacionais confirmados, é mais um ‘revés’ para Fortaleza após a informação de que a TAP deverá terceirizar suas operações para a companhia Hi Fly até o fim de agosto.

A suspensão, ainda que temporária, causará redução de movimentação de passageiros no Aeroporto Pinto Martins, que sofre há bastante tempo com baixo nível de operações.

Voos para EUA só retornam em novembro

Os voos aparecem novamente à venda apenas em 27 de novembro no caso de voos a Orlando, uma vez por semana, e a partir de 3 de dezembro para Miami.

No 1º trimestre de 2026, também há previsão normal de operação dos voos.

Possível expansão internacional

Nos bastidores, recebemos informações que a Gol, que está saindo de recuperação judicial, capitalizada, ensaiaria uma expansão internacional. A companhia já lançou recentemente voos internacionais entre Manaus e Bogotá, ainda, prevê operar entre Brasília e Caracas a partir de agosto próximo.

A estratégia tem relação com a necessidade de a companhia aumentar a porcentagem de seu faturamento em dólar, justamente para evitar que novas alavancagens financeiras sejam necessárias em breve.

Dessa maneira, as aeronaves que fazem esses voos para os EUA em Fortaleza poderiam ser remanejadas para o início de outras rotas internacionais entre setembro e novembro, meses de “baixa estação”.

A Gol tem enfrentado atraso na entrega de aeronaves advindos da Boeing, fabricante americana. O atraso envolve a entrega de novos Boeing 737 Max-8.

NOTA DA GOL NA ÍNTEGRA

A partir de agosto, a GOL passará a operar as rotas entre Fortaleza (FOR) e as cidades de Miami (MIA) e Orlando (MCO), nos Estados Unidos, nos períodos de alta temporada - julho, dezembro e janeiro -, suspendendo-as nos demais meses do ano.

A GOL segue avaliando continuamente as oportunidades de expansão de sua malha no Ceará. Comparando setembro/25 com abril/25 - meses considerados de baixa temporada - houve um aumento de 12% na oferta de voos na capital e no interior do estado, com frequências entre Fortaleza e Rio de Janeiro (GIG), São Paulo/Guarulhos (GRU) e Salvador (SSA), assim como entre Juazeiro do Norte (JDO) e GRU, contribuindo para o desenvolvimento do turismo local. Os voos da GOL entre Fortaleza e Buenos Aires (Ezeiza) também continuam sendo operados normalmente.

