Voos da Latam de Fortaleza para Lisboa têm ocupação de 95% e média de 20 toneladas transportadas

A Latam transportou em abril uma média de 20,1 toneladas de cargas por decolagem nos voos entre Fortaleza e Lisboa, no trecho de ida.

Para efeitos de comparação, o volume transportado nos voos da Latam entre Guarulhos e Lisboa foi de 13,3 toneladas.

Da análise constante que a Coluna faz sobre os números de cargas internacionais, é a primeira vez que vemos esse patamar de volume de cargas. Em outras oportunidades vimos a Air France movimentar entre 16 e 18 toneladas de carga por decolagem.

A média de cargas entre ida e volta (Fortaleza-Lisboa) foi de 13,8 toneladas em abril, com médias maiores que as transportadas por TAP (9,5t) e Air France (9,6t).

Evidente que a Latam opera apenas 1 frequência semanal partindo para Lisboa, movimentação bem menor que as demais companhias, conseguindo assim concentrar cargas de vários dias.

No entanto, a companhia reforçou durante inauguração da rota a excelente perspectiva de movimentar bons volumes de carga entre as duas cidades.

Ocupação de passageiros

Outro bom resultado aconteceu em relação aos passageiros. A Latam atingiu mais de 95% de ocupação em abril, primeiro mês da implementação do seu novo voo entre Fortaleza e Lisboa, trecho de ida: sucesso absoluto! Foi ainda melhor que a média do voo inaugural, 94%.

Os assentos da classe executiva, que trazem mais retorno financeiro para a companhia, estão sempre cheios.

Lembremos que a Latam possui subvenções em Fortaleza que podem render até R$ 20 milhões anuais à companhia.

Ademais, os custos para voar a partir de Fortaleza são menores.

Considerando ida e volta, a média de ocupação foi de exatos 79,5%, puxada para baixo pelo trecho de retorno (Lisboa-Fortaleza) que teve apenas 64% de ocupação.

Para o leitor pouco atento à cena internacional, é bastante comum essa assimetria entre passageiros que saem do Brasil e passageiros que retornam (95,5% x 64%).

Em Fortaleza, porém, a discrepância é maior. Em abril, no trecho da Latam entre Guarulhos e Lisboa a diferença de ocupação entre saída e chegada foi de, respectivamente, 97% contra 89,5%.

Sobre a menor quantidade de passageiros no trecho Lisboa-Fortaleza, um dos fatores que podem explicar menor ocupação é que a Latam não posicionou o voo no melhor horário para permitir conexões domésticas, sobretudo no trecho da volta.

Quem chega de Lisboa por volta das 21h precisa aguardar entre 4h, 5h para tomar os primeiros voos domésticos da madrugada. Um horário mais ajustado permitiria mais conexões e mais passageiros no trecho de retorno.

Melhores resultados que Miami

Relembrando que a Latam retirou uma frequência semanal entre Fortaleza e Miami para implementar Fortaleza-Lisboa: o primeiro mês apontou estratégia vencedora.

Enquanto o trecho Fortaleza Lisboa atingiu 80% de ocupação, os dois trechos semanais restantes entre Fortaleza e Miami tiveram apenas 75% de ocupação.

Ainda, a média de 13,8 toneladas por partida foi muito maior que a média de carga transportada entre Fortaleza e Miami, de 7,9 toneladas.

Carga e passageiros

Mais cargas e passageiros no primeiro mês levam a crer que a Latam acertou com o lançamento da rota Fortaleza Lisboa.

Assim, no 1º mês da operação, a Latam deve ter visto seu receio diminuído em relação a operar voos internacionais com aeronaves de dois corredores entre destinos não-hubs.

Em 2023, em entrevista à Coluna, a Latam compartilhava a dificuldade de operar voos entre Fortaleza e a Europa, dado que a capital cearense não é um grande hub. Por isso, a companhia esperava lançar o trecho a Lisboa quando recebesse o Airbus 321 XLR, como fará a Ibéria (voos a Madri) em Fortaleza.

Belo upgrade, portanto, começar voos com o Boeing 787-9. Acontece que com o A321 XLR não conseguiria transportar cargas de porão, muito menos na gigante quantidade que apareceu para o Boeing.

E aí, fará a Latam uma mudança de programação permanente e levaria o A321 XLR para outras bases? Ou, ainda, já se valeria de uma frota mais diversificada em Fortaleza para lançar mais frequências ou novos destinos na Europa (voos com o Boeing 787 e voos com o A321 XLR)?

Apenas uma frequência semanal

A Latam lançou Fortaleza-Lisboa em um mês não-convencional, fora do que se pode chamar de alta estação. Em abril, por exemplo, a Air France reduziu as frequências para Paris de 5 para 3.

Mesmo assim, a Latam certamente já vê o grande potencial da ligação com a Europa. Ainda assim, prevê apenas uma frequência até outubro e, o pior, não se espera operar após o mês de outubro (até aqui).

Uma coisa é certa, a Latam certamente vai ampliar as operações para depois de outubro: como descontinuar um trecho que pode dar mais frutos que as operações a Miami?

Ainda mais, as ocupações do voo semanal para Santiago não estão altas: mês passado foi novamente menor que 70% (67%).

Retiraria os voos a Lisboa, os de melhores resultados? Improvável. Os voos em maio inclusive estão com excelentes ocupações, como o voo do dia 19/05 que teve a previsão de operação com mais de 285 assentos ocupados de 300.

No entorno, fontes próximas à operação, nos dizem que o voo já é considerado certo para continuar após outubro.

Perguntamos a Latam sobre atualizações para todos esses questionamentos: “a Latam Airlines Brasil informa que qualquer novidade sobre o tema será comunicada oportunamente pela companhia.”

