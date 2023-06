Latam planeja operar voos de Fortaleza para Lisboa e ampliar rota para Miami

A Latam planeja operar a rota Fortaleza-Lisboa em 2026 com os novíssimos Airbus 321 XLR que a companhia deverá receber a partir de 2025.

“Hoje, fazer nordeste Europa é um desafio para nós, porque nenhum dos dois lados é um grande hub Latam. Então a relação custo/faturamento é um desafio, e o widebody (avião de fuselagem larga), que é o que nós temos hoje possui operação cara. Assim, precisaríamos de uma narrowbody muito eficiente, como o A321 XLR que receberemos em alguns anos”, explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

Aline diz que Fortaleza já está “muito bem situada” com os voos para a Flórida (Estados Unidos), mas que espera uma aeronave como o XLR para “brigar por essa (ligação para a Europa)”.

“É um desejo meu fazer Fortaleza-Lisboa, pelo menos, mas depois pode vir alguém e mudar o business case (caso de negócio). Vejo que tudo isso de ligar a Fortaleza é lógica do mercado”, completou Mafra.

Legenda: Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam Foto: Divulgação/Latam

Companhias estrangeiras possuem vantagem

Mafra entende que companhia estrangeira realiza operações entre Paris e Fortaleza pelo mesmo motivo pelo qual a Latam realiza Guarulhos-Barcelona. “Pelo menos de um dos dois lados, essas companhias possuem grande hubs, o que acaba tornando a operação mais interessante”.

A diretora alerta, porém, que de certa forma as companhias estrangeiras sofrem menos em operações internacionais por dois motivos. “Eles (Europa e Estados Unidos) não têm o custo da moeda e aqui temos custos que são fortunas com judicialização, com danos morais por cancelamento de voos, por exemplo”.

Mesmo assim, como temos visto a retirada de destinos domésticos em Fortaleza, pergunto: “Você diria que a Latam é uma empresa conservadora?”

“Eu diria sustentável, porque nos últimos anos demos passos que não demos nos últimos 20 anos”, comentou a executiva. A Latam, de fato, abriu 10 bases novas desde 2021, dentre elas, Jericoacoara e Juazeiro do Norte com uma estrutura de custos muito mais “competitiva”.

Voos Fortaleza-Miami

A Latam já deveria operar três voos semanais para Miami a partir deste mês de junho, porém, só atingirá essa marca em outubro. Segundo a companhia, o destino não retomou 100% e que atualmente a rota São Paulo – Miami opera com aeronaves menores que o Boeing 777, como o Boeing 787.

A companhia deveria operar a rota cinco vezes por semana a partir de dezembro de 2023, mas só o fará a partir do próximo ano. A Latam informou que “tem planos de ampliar a rota Fortaleza-Miami (até cinco frequências semanais) e para isso está avaliando estudos e recursos. Qualquer novidade será comunicada oportunamente pela companhia”.

Irwana Albuquerque, secretária de Turismo do Ceará, disse que o prazo de atingimento do decreto do hub de 2017, ao qual a Latam aderiu, foi alongado e que a empresa chegará a operar 5 voos semanais internacionais em 2024.

Duas frequências semanais a mais (de três para cinco) serão, aproximadamente, mais 4 mil assentos internacionais por mês. Com outros voos internacionais, o Ceará deverá superar com facilidade a marca de 30 mil passageiros internacionais por mês em 2024, bem acima da marca de 20 mil que circulam mensalmente hoje em média.

Redução de voos em Fortaleza

A Latam reduzirá o número de destinos atendidos a partir de Fortaleza ainda neste ano, como Maceió e Vitória.

Aline Mafra explica que ligações diretas são desafiantes pela necessidade de envolver aeroportos que precisam ter grande demanda nas duas pontas.

“Nossa primeira prioridade é conectar Fortaleza ao Norte e Nordeste. A segunda é o aumento de capilaridade no Ceará, como fizemos com mais bases em Juazeiro e Jericoacoara (Cruz). Estando tudo bem, vamos aumentando ligações diretas com demais cidades (terceira prioridade). Se alguma dessas ligações não movimenta tão bem, vamos ajustando oferta”.

A aérea chega a atingir 40% de conexões nos voos para Fortaleza.

Latam no Ceará

A Latam opera três bases no Ceará: Fortaleza, Juazeiro do Norte e Jericoacoara. De Fortaleza voa para Manaus, Belém, São Luís, Brasília, Teresina, Natal, Recife, Maceió, Salvador, Rio de Janeiro - Galeão, São Paulo (Guarulhos e Congonhas) e Miami-EUA.

De Juazeiro do Norte e Jericoacoara, a empresa opera voa direto para Guarulhos.

A companhia reforça que Fortaleza é uma importante cidade-foco dos seus investimentos, sendo atualmente a aérea com maior oferta da indústria na localidade com mais de 60% de participação em ASK (Assentos-Quilômetros Oferecidos).

Lucro no primeiro trimestre

A Latam registrou lucro líquido de US$ 121 milhões (aproximadamente R$ 600 milhões) no primeiro trimestre de 2023, revertendo prejuízo de US$ 380 milhões de um ano antes. As receitas da companhia aérea somaram US$ 2,8 bilhões entre janeiro e março, alta de 43,2% sobre o mesmo período de 2022.

A Latam comenta que janeiro foi um mês de altíssima demanda, mas que o 2º trimestre costuma ser o mais desafiador do ano, quando “os números andam de lado” e a demanda se retrai.

Contribua deixando sua pergunta ou sugerindo um tema de sua preferência, comentando ou enviando mensagem para o meu Instagram: @igorpires.aviacao

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil