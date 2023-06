Gol negocia novos voos para Colômbia e Argentina a partir de Fortaleza

O Governo do Estado e a Gol Linhas Aéreas fecharão acordo que permitirá a implementação de novos voos internacionais adicionais e inéditos com a companhia, bem como de novos voos domésticos para o Ceará.

Nossa Coluna tomou conhecimento de que a negociação entre as partes tomou maiores proporções e passaria a trazer ligações duas vezes semanais para Bogotá, duas ligações semanais para Buenos Aires, ambas a partir de Fortaleza, e, no contexto, de Juazeiro do Norte, três frequências semanais para Brasília, conforme já havíamos mencionado).

O acordo envolveria, portanto, a criação de 6 novos voos ao Estado, dado que 1 frequência para Buenos Aires opera intermitente.

As informações foram passadas com exclusividade pelo deputado federal Yury do Paredão, que já de alguns meses vem acompanhando de perto as negociações. "Nos reunimos com o governador Elmano, a empresa Gol e eu. Ele foi muito solícito e deu tudo o apoio para empresa fazer essas operações".

Assim, nesse contexto, as partes estariam novamente debruçadas na mesa de negociação para chegar a termos mais brandos após um divórcio que trouxe grandes cicatrizes ao Ceará.

Contrapartida do Estado

A contrapartida do Estado perante a companhia aérea seria a redução do ICMS sobre combustível de aviação de 12% para 6%, queda de 50% de alíquota. A confirmação dependeria da assinatura de decreto advindo do Governo Estadual.

"Creio que a empresa Gol comece a operar essas linhas todas em setembro", afirou Yury do Paredão. Essa previsão também é compartilhada por fontes do mercado aéreo consultadas.

Legenda: Bogotá, capital da Colômbia Foto: Shutterstock

Bogotá

Em se confirmando os entendimentos, o Ceará voltaria a ter uma ligação com a Colômbia após a quebra da Avianca Brasil. A ligação perdurou entre setembro de 2014 e março de 2019 e operou com uma frequência semanal, aos sábados.

O voo era fruto de incentivo fiscal para a Avianca, reduzindo o ICMS do combustível de aviação de 18%, nas operações domésticas, para 12%. Hoje a Gol opera com os mesmos 12%, dada a implementação de voo internacional para Miami.

A extinta companhia brasileira Avianca chegou a ter ocupação média na rota de 75% em 2018, chegando a valores acima de 80% nos meses de alta estação. Assim, é uma rota que demonstra potencial, sobretudo para tráfego corporativo entre o nordeste e a américa latina, indústria do petróleo.

O Ceará também foi pioneiro em conseguir ligação com a Colômbia. Após a implementação da rota, a Bahia conseguiu também com a Avianca Brasil.

Pensar em Bogotá é coerente também porque a Gol se juntou à Avianca, empresa colombiana, na criação do grupo Abra. Assim, a Gol passaria a contar com uma grande rede de destinos internacionais a partir do aeroporto El Dourado em Bogotá, maior hub da Avianca.

As companhias vêm se aproximando desde 2020, quando aprovaram um acordo de codeshare inclusive integraram seus programas de milhagem (Smiles e Lifemiles).

Dessa forma, os cearenses teriam acesso a grande número de destinos na América Latina, através de Bogotá.

Fontes da Secretaria de Turismo do Ceará (Setur) não quiseram comentar sobre os novos voos, mas recebemos inputs de que, em breve, haverá "novidades da Gol no Estado".

Legenda: Buenos Aires, capital da Argentina Foto: Shutterstock

Buenos Aires

Uma 2ª frequência para Buenos Aires desde Fortaleza seria uma boa oportunidade de trazer mais argentinos ao Ceará, permitindo que estes cheguem e saiam diretamente pela Capital num intervalor menor que 7 dias, como ocorre com um voo semanal apenas.

Já contamos que eles são maioria no voo que opera normalmente entre Fortaleza e a capital Argentina.

Então a atração de mais argentinos é fator que ajuda na economia local cearense. Vale ressaltar que o Ceará não está na lista de estados preferidos dos Argentinos: Bahia, Pernambuco e Rio Grande no Norte estão à nossa frente.

Em março de 2023, a ocupação do voo semanal Fortaleza Buenos Aires manteve-se próximo a 80%.

Ademais esses eventuais 4 voos internacionais são importantes para reaver parte da grande movimentação conseguida pelo estado no pré-pandemia, quando chegou a haver mais de 40 voos internacionais por semana de Fortaleza para vários países da América e Europa.

Juazeiro do Norte a Brasília

A volta de uma ligação entre o Cariri e Brasília é demanda antiga da região que contava com voos diários para a capital federal até 2019, quando houve a quebra da Avianca Brasil.

A Gol operou esse trecho na primeira metade de 2017, três vezes por semana, concomitantemente com as operações da Avianca Brasil, e manteve ocupação média de 74% de ocupação, enquanto a Avianca que operava diariamente manteve 80%.

Assim, soa estranho conceder benefício para uma rota que possui tanto potencial.

Coerente se pensar que a estratégia acima ataca dois pilares solicitados pelo próprio governador Elmano à Secretária Yrwana: "internacionalização e interiorização de operações aéreas".

O decreto precisa ser inteligente

Um possível decreto negociado pode trazer de forma genérica que os voos, por exemplo, devem se dar para, pelo menos, dois países diferentes, 2 frequências semanais, sem especificar quais países. Assim, caso haja números não tão bons de passageiros, pode-se tentar novos mercados, até que se atinjam números aceitáveis de ocupação e a norma aprovada já endossaria a mudança.

Já contamos como alguns decretos já utilizados pelo Estado são engessados no sentido de serem assertivos demais: precisa voar para cidade tal, com tal frequência, não permitindo que se olhe para outras localidades.

A implementação dos voos se daria em questão de alguns meses, pensamos que estariam à venda para operarem na alta estação de dezembro de 2023 a janeiro de 2024 e daí em diante.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil