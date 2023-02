Argentinos são maioria nos voos da Gol entre o Nordeste e Buenos Aires; o que visitar na cidade

Os argentinos estão ‘invadindo’ o Nordeste. A invasão, no melhor dos sentidos, diz respeito à grande quantidade de turistas do país vizinho em cidades do litoral nordestino. A constatação vem a partir de informações da Gol sobre a ocupação dos voos entre Buenos Aires e as cidades de Fortaleza, Natal-João Pessoa, Recife, Maceió e Salvador.

Segundo o gerente de Malha Internacional da Gol, Luiz Teixeira, a proporção nos voos é de 80% argentinos e 20% de brasileiros. “Para nós, estamos felizes também que muitos argentinos estão voando conosco e vindo conhecer as belezas do Ceará e do Nordeste”.

Ao viajar para Buenos Aires, a partir de Fortaleza, neste mês de janeiro, observamos que:

No balcão de embarque para o avião, compartilharam que o voo sempre era composto 10% de brasileiros, 90% de argentinos.

Quando desembarquei na argentina, a fila de argentinos era muito maior que a fila de estrangeiros (brasileiros no caso).

Numa companhia aérea brasileira, não seria estatisticamente esperado que houvesse um equilíbrio maior entre as nacionalidades?

Conversando com viajantes das demais cidades nordestinas, as pessoas confirmaram que os voos tinham mais argentinos que brasileiros.

Isso demonstra que os nordestinos precisam viajar mais para a Argentina.

A coluna viajou a convite da Gol para conhecer o voo e as atrações de Buenos Aires.

Grande predominância de argentinos

Na permanência da nossa comitiva a Buenos Aires, estávamos sempre acompanhados por profissionais ligados ao Instituto Nacional de Promoção Turística (INPROTUR) que promove a marca turística Visit Argentina.

Levei minha dúvida sobre a grande quantidade de argentinos voando Gol à equipe do Instituto.

Uma colaboradora compartilha: “os argentinos viajam muito, temos esse costume. Vamos desde os destinos mais próximos como Brasil, Chile até Europa e Estados Unidos”.

“Os principais destinos buscados pelos argentinos no Brasil são São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Natal, Os argentinos gostam muito da praia de Pipa”, refere-se à praia localizada no município de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte.

De fato, no voo de retorno ao Brasil, perguntei a uma agente de aeroporto argentina da Gol sobre qual destino no Nordeste era mais procurado. Ela prontamente diz Natal, por causa de Pipa, famoso destino para casais.

Um argentino com quem conversei no hotel em que ficamos nos informou que há um mito na Argentina de que tudo no Brasil é festa, que há muita alegria e que os argentinos desejam conhecer tudo isso.

Os grandes chamativos seriam as praias: a areia é branca, a água é quente: “O acolhimento dos brasileiros é excelente”, completou o hóspede.

Promoção do voo

De acordo com o gerente da Gol, a companhia vai realizar algumas ações para promover os voos para Argentina.

“Por outro lado, vamos fazer alguns eventos ao longo do ano em Fortaleza, por exemplo, convidando todo o trade para que o voo se torne cada vez mais conhecido para os brasileiros e os cearenses”, completou.

Realmente, o desbalanceio que pode estar havendo de poucos brasileiros nos voos pode ser causado pela falta de divulgação (no Nordeste) dos voos para Buenos Aires. Mais brasileiros voando seria imprescindível, sobretudo porque as ocupações dos voos, mesmo com muitos argentinos, não estão excelentes.

Segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata), o brasileiro ainda viaja muito pouco de avião, apenas 0,42 viagem/habitante/ano. Assim, os brasileiros (sobretudo os nordestinos, com ajuda dessa divulgação) precisam conhecer mais sobre os voos que estão sendo ofertados, para que vejam que está muito conveniente voar até a Argentina, sobretudo pelo câmbio muito favorável e pelas fartas atrações da capital Buenos Aires.

Movimentação de passageiros

Desde 2014, ano em que se iniciaram as operações da Gol do Ceará a Buenos Aires, já viajaram mais de 43 mil passageiros só no sentido Brasil-Argentina.

Se utilizarmos a proporção informada pela Gol, seriam mais de 32 mil argentinos vindos ao Brasil, só no voo direto Buenos Aires-Fortaleza, contra 10 mil brasileiros indo até Buenos Aires.

Assim, faço votos de que nós cearenses aumentemos nossa média de viagens para a Argentina. Dessa forma, compartilho um pouco das melhores atrações que encontrei por lá.

Por onde passamos?

Com a equipe da INPROTUR, tivemos acesso às melhores experiências na capital Argentina. Agradecemos especialmente à nossa guia Paula Farina, argentina, que sabe tudo da capital e fala português muito bem. Ademais, agradecimento a Nicolás Fresco, agente de imprensa, que sempre enriquecia os momentos exaltando os costumes dos argentinos.

Dessa maneira, hora de vivenciar tudo. Quando cheguei, havia um transfer me aguardando para irmos até o jantar num belo restaurante num dos maiores pontos gastronômicos de Buenos Aires: a bela e revitalizada região de Porto Madero. Lá há todo tipo de restaurante, muitos com ênfase nas parrillas argentinas, carnes grelhadas, como o restaurante Puerto Cristal.

No segundo dia, vi que outro tipo de ênfase culinária, eram as massas. Havia sempre um belo restaurante com estilo italiano, herança da vida de milhares de imigrantes europeus: diversos tipos de pãezinhos nas entradas, pizzas deliciosas.

Fui de espaghetti carbonara no Il Matterello no bairro de Palermo e foi um acerto de tão delicioso. No Napoles na Avenida Caseros, a pizza de marguerita estava excelente, comemos várias.

Para comida asiática, não faltaram opções. Curti a originalidade do restaurante El Niño Gordo no bairro de Palermo, ambiente realmente diferente.

Almoço e jantar sempre tinham a sistemática de prato de entrada, prato principal e sobremesa. Adicionalmente, as bebidas eram sempre vinhos excelentes ou cervejas, suco ou refrigerante.

Uma das boas coisas de constatar é que a alimentação em Buenos Aires está barata. Come-se nos melhores restaurantes da cidade, pagando preços comparáveis a restaurantes medianos no Brasil. O atendimento dos argentinos em geral é agradável.

Dos locais para visitar, tive a impressão de que eram infinitos, entre edifícios históricos, praças, parques, ruelas, museus, cemitérios, túneis históricos, outlets, rios, shows de tango, igrejas (inclusive onde o Papa era Arcebispo), estádios de futebol, grafite, feirinhas ao ar livre, espaços de idolatria a Messi, Maradona e aos tricampeões.

O tempo mínimo sugerido para vivenciar tudo isso são cinco dias.

Uma guia para tal é importante para se conectar mais com a história da cidade, saber do início de tudo, dos passeios mais legais, nome dos bairros, o porquê de alguns nomes e até a origem do nome da Libertadores da América, torneio de futebol mais importante das Américas.

Se querem experimentar como seria se estar na Europa, recomendo os preços muito mais baratos de Buenos Aires. Sem contar que se chega lá muito mais rápido do que se chega em Lisboa, por exemplo, de forma que a passagem aérea é mais barata também.

A seguir os principais passeios sugeridos pela equipe INPROTUR:

Avenida de Maio e Casa Rosada Avenida 09 de Julho (eixo principal) Praça de Maio e Cabildo Congresso Catedral e homenagem aos libertadores da América (San Martin) Zanjon de Granados em San Telmo (Uma viagem às origens de Buenos Aires) Recoleta Porto Madero (grandioso centro gastronômico da cidade) Shows de Tango (o maior must see)

