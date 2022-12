Com arrefecimento da pandemia, número de passageiros internacionais mais que triplica em Fortaleza

Com o avanço da vacinação e o maior controle da pandemia do coronavírus, o turismo no Ceará vem se recuperando em ritmo acelerado. Fortaleza deve encerrar o ano recebendo o triplo dos passageiros internacionais que o registrado em 2021.

Segundo dados da Secretaria do Turismo (Setur), até 31 de dezembro, devem passar pelo aeroporto da Capital mais de 250 mil viajantes provindos do exterior, contra 68,4 mil do ano passado.

Além de estrangeiros, embarcaram e desembarcaram 5,5 milhões de brasileiros, totalizando 6,6 milhões de passageiros. O volume representa uma alta de 45,7% em relação ao observado no ano anterior.

O número de turistas que visitou o Estado este ano, segundo a Setur, deve ultrapassar a casa dos 3 milhões, uma recuperação de 51,4% em relação a 2021. Assim como no caso dos passageiros, os turistas internacionais foram os que retomaram com mais força, de forma que o Estado recebeu 73,1% a mais de visitantes de outros países (210,9 mil).

Além de Fortaleza, outros aeroportos do Estado também alcançaram incremento de viajantes significativo. Em Jericoacoara, a alta atingiu 104,27%, passando de 155,1 mil passageiros para 316,9 mil.

Em Juazeiro do Norte, o avanço foi de 27,97% (de 398,2 mil para 509,6 mil) e em Canoa Quebrada, de 10,68% (de 3,2 mil para 3,6 mil). Os demais terminais cearenses somados receberam 13,2 mil passageiros este ano, contra 7,5 mil de 2021.

Pousos e decolagens

A maior demanda por passagens aéreas impulsionou o número de voos nos aeroportos cearenses. O Aeroporto de Fortaleza deve encerrar o ano com 31,54% a mais de operações, totalizando 54,3 mil pousos e decolagens.

Olhando o segmento internacional, o incremento nas operações foi de 107,93%, saindo de 731 trechos para 1,5 mil. Dos voos internacionais que já retornaram depois da pandemia, estão os para Lisboa (TAP), Paris (Air France), Miami (Gol e Latam) e Buenos Aires (Gol).

Em 2023, ainda estão previstos dois voos adicionais para Miami da Latam e a volta das operações para Madrid, pela Air Europa.

Já entre os voos nacionais, o avançou foi de 30,17%, atingindo em 2022 52,8 pousos e decolagens.

Rede hoteleira

Assim como o número de passageiros e de operações nos aeroportos, a rede hoteleira também encerra o ano com melhores resultados. O número de turistas hospedados em Fortaleza chega a 1,72 milhão neste fim de ano, 44,4% a mais que em 2021.

Com isso, a média de ocupação hoteleira vai subindo de 52.3% para 72,2% no ano. A oferta de apartamentos nos hotéis e pousadas também sofreu um leve incremento de 1,4%, totalizando 44,5 unidades.

A receita turística direta, que é a soma do gasto proveniente dos visitantes do Estado, soma R$ 10,51 milhões, um aumento de 62,5% ante o ano passado.

Escrito por Carolina Mesquita.