Exclusivo: Latam terá 3 voos semanais para Miami a partir de Fortaleza; passagens já estão à venda

Poucos dias após a Latam anunciar a segunda frequência semanal para Miami a partir de Fortaleza. esta coluna apurou com exclusividade que a companhia aérea terá também um terceiro voo semanal a partir da capital cearense. E as passagens Já estão à venda.

A descoberta da terceira frequência e das vendas disponibilizadas foi feita pelo Sistema de Registro de Operações (Siros), da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e confirmado pela Latam nesta sexta-feira (2).

A 3ª frequência se inicia em 30/09/2023, e os voos estarão distribuídos nos dias de domingo, terças e quartas-feiras, no trecho Fortaleza-Miami.

Com mais frequências, o passageiro tem mais flexibilidade para ir e vir entre os países. Importante ressaltar que, em Miami, deverá haver grande possibilidade de conexões para muitos destinos americanos, com a parceira da Latam com a gigante Delta.

O ramp-up (escalada de voos internacionais a partir de Fortaleza) dos voos para Miami já é esperado e é parte do convênio de ICMS (isenção) que a Latam é signatária juntamente ao Governo do Ceará.

A companhia deverá fechar 2023 com três frequências semanais para algum destino internacional com aeronave de corredor duplo. No caso, o moderníssimo Boeing 787-900 vem exercendo esse voo com destino a Miami.

Até 2024, a Latam deverá atingir cinco frequências semanais para destinos internacionais, a partir de Fortaleza, retomando o número que mantinha desde 2019, também atingindo o máximo de voos internacionais que o decreto citado acima dispõe.

Legenda: Em Miami, deverá haver grande possibilidade de conexões para muitos destinos americanos, com a parceira da Latam com a gigante Delta Foto: Shutterstock

Novas frequências internacionais

A Latam anunciou na semana passada (23 de novembro) o aumento de frequências internacionais de vários aeroportos nacionais, cujas vendas já estão disponíveis. Dentre as novidades estava a segunda frequência semanal para Miami, partindo de Fortaleza.

Os voos Fortaleza – Miami da segunda frequência ocorrerão a partir de 1º de agosto de 2023, em aeronaves Boeing 787-9. Já o terceiro voo semanal terá início no dia 4 de outubro do mesmo ano.

"A companhia avalia que o calendário de ampliação das frequências da rota está em linha com a retomada da demanda por viagens internacionais e considera que o crescimento da ocupação do mês de novembro de 2022, já reflete o cenário de alta temporada de viagens de verão", informou a Latam à coluna.

Os preços dos voos em agosto/setembro e setembro/outubro (2023), já contemplando segundas e terceiras frequências respectivamente, continuam com o mesmo patamar de julho/agosto de 2022. As passagens de ida e volta ficam em torno de R$ 5 mil em classe econômica, com taxas inclusas, porém, sem direito a marcação de assento antecipado gratuito e sem bagagem despachada, apenas bagagem de mão.

Retomada de voos para Miami

Os voos para Miami retornaram em julho de 2022 após mais de 2 anos de parada devido à pandemia e tem tido uma ocupação por volta de 70%. O resultado não é excelente, mas deve-se ressaltar que a aeronave, o Boeing 787-900 tem 304 assentos, contra 220 assentos da antiga aeronave que realizava o trecho (767-300).

Apesar disso, os voos saem toda semana com a classe executiva lotada (30 assentos), bem como com grande capacidade de carga, o que leva a crer nos bastidores que, comercialmente, o voo está dando bons resultados à Latam. Os voos de ida e volta na classe econômica sempre foram comercializados por mais de R$ 5 mil.

A Diretora Aline Mafra já nos adiantou em agosto, que a companhia já estava satisfeita com os resultados do trecho Fortaleza-Miami, que experimentou aumento de ocupação em outubro, de volta à casa dos 70%, mesmo com aeronave bem maior.

Ocupações FOR-MIA (ida)

Julho: 75,7%

Agosto: 65,6%

Setembro: 62,3%

Outubro: 70,2%

Resultados preliminares de novembro demonstram índice de ocupação ainda mais fortes, quando no dia 15/11 embarcaram 227 passageiros (75% ocupação) para Miami e dia 22/11, em 255 passageiros (84%).

Voo conectado a diversas regiões do Brasil

O voo Fortaleza-Miami vem acontecendo no período diurno e está totalmente conectado ao banco de conexões doméstico da Latam em Fortaleza, permitindo que brasileiros de dezenas de capitais se conectem a Miami via Fortaleza e analogamente no retorno.