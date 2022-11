Qual a estratégia por trás da pintura dos personagens da Disney nos aviões da Azul

No dia 16 de novembro, fizemos a cobertura do recebimento do novíssimo A320 da Azul nas cores da Margarida e seus tons rosados na cidade de Toulouse na França. A aeronave foi a última de um projeto de quatro aeronaves temáticas com personagens Disney: Mickey (A320), Minnie (A321), Donald (A320) e a Margarida (A320).

Os três primeiros já estão voando por todo o Brasil, e a companhia aguarda a chegada do quarto avião com a pintura da Margarida.

Mas qual a estratégia por trás da bela arte nas aeronaves?

Para sabermos então, conversamos com equipe da Disney World presente na França, responsável pela criação da pintura dos aviões da Azul com personagens Disney, chamadas de “A Frota mais mágica do mundo”. Presentes em Toulouse, Agnete Oernsholt e William Gay vieram especialmente também para o recebimento da “Margarida”.

Legenda: Avião da Margarida apresentado na França na semana passada Foto: Divulgação/Azul

Eles contaram à coluna que os quatro designs foram pensados simultaneamente por uma equipe de até seis pessoas. Segundo eles, o tempo entre o planejamento dos conceitos e tê-los prontos no papel foi em torno de quatro meses: “Tivemos todos os projetos finalizados praticamente ao mesmo tempo, mas fomos apresentando aos poucos, já que os aviões foram apresentados em tempos distintos”, diz William Gay.

À priori, a Azul pensou em pinturas que retratassem os parques Disneyland (Califórnia) e Disneyworld (Flórida), porém a equipe Disney defendeu a ideia de que nem todos os brasileiros teriam a chance efetiva de vivenciar os parques, mas teriam a chance de vibrar com a magia de personagens que são amados no Brasil como Mickey, Minnie, Donald e Margarida.

“Nós pensamos que melhor que retratar a Disneyland (Parques), os personagens poderiam retratar o melhor do mundo Disney, o melhor de toda a história da Disney. Sabemos que as crianças do Brasil todo poderão ver as aeronaves e daí, elas conseguem estimular os pais com as imagens e aí todas as gerações acabam se maravilhando com a magia Disney”, contou-nos Agnete Oersholt.

Quando perguntei sobre esse processo de mudança de estratégia em não retratar os parques, Agnete, respondeu que as partes colaboraram entre si: “Fizemos inúmeras reuniões remotas, com a Azul no Brasil, com a Airbus na França. Nós propusemos então a pintura das aeronaves com os personagens Disney e o time da Azul apoiou grandemente”.

Legenda: Pintura o Pato Donald em avião da Azul Foto: Divulgação/Azul

“Nós queríamos que as aeronaves tivessem um estilo minimalista, mas que ao mesmo tempo pudessem ser identificadas de longe, ainda que estivessem em voo. Por isso propusemos que o nariz das aeronaves ganhasse os rostos dos personagens, que a fuselagem retratasse cores características de cada um como a da Margarida que é o rosa, da Minnie que são as bolinhas vermelhas. Criamos arte inclusive nas partes externas dos motores”.

Agnete explica que cada detalhe ganhou retoques especiais. “Caprichamos nos belos cílios da Margarida, que são a essência de sua feminilidade, no detalhe que pende do chapéu do Donald”.

A artista conta que, como as cores do Mickey são vermelha, amarela e preta, preocupou-se que a pintura não fosse associada à bandeira da Alemanha. “Olha, eu sou dinamarquesa, então essas três cores para mim chamam à memória a bandeira da Alemanha. Falei para minha equipe, precisamos diferenciar um pouco da bandeira da Alemanha, então propusemos que houvesse aquela bolinha amarela na cor vermelha”.

“A ideia de caracterizar os personagens como dois meninos e duas meninas é baseado não só na ideia de representar casais, mas de representar uma questão de equidade de gênero, algo bem atual”, acrescenta.

Nesse aspecto perguntei se a ideia da Minnie estar no avião maior (A321) foi planejada. As respostas convergiram.

Legenda: Avião da Azul com pintura do Mickey Foto: Divulgação/Azul

William: “Nós não sabíamos em que aeronaves seriam aplicados os desenhos, mas na ordem que seriam entregues, informaram que o A321 seria o 2º avião, então seria a Minnie. Daí, tivemos que levar a pintura da fuselagem mais para direita para cobrir proporcionalmente igual o avião”.

Agnete: “Nós não sabíamos de fato, mas no fim, representamos bem o “girl power” (poder feminino) colocando a Minnie com o maior avião”.

Contaram-nos ainda que o projeto Azul/Disney conversa muito bem com os 50 anos da Disney, e representam tempos de celebração, portanto.

Conversas entre Azul e Disney

Funcionários da Azul no evento nos contam que as conversas entre Azul e Disney surgiram há vários anos, antes da pandemia inclusive. Foram muitas conversas, reuniões e negociações para chegarem ao termo.

Todos, porém, são unânimes em explicar que o momento não poderia ser melhor para a entrega da frota mais mágica do mundo, já que convergem a grande procura por viagens pós-pandemia, e a celebração de 50 anos dos parques da Disney na Flórida.

A Disneyworld preparou 18 meses de comemorações portanto, iniciadas do final de 2021 (outubro) até 31 de março de 2023.

Comemorações na Disney

Magic Kingdom, Hollywood Studios, Animal Kingdom e Epcot são os parques da Disney que fazem menção aos 50 anos da empresa.

Legenda: Castelo Cinderela fazendo menção (centro) aos 50 anos dos Parques Disney na Flórida-EUA Foto: Igor Pires

Cada um dos parques acima tem um estilo próprio entre retratar tipicamente o mundo de Walt Disney como o Magic Kingdom, temas de filmes de grande sucesso como Star Wars e Toy Story no Hollywood Studios, simular safaris no Animal Kingdom ou viajar em janelas espaciais no Epcot.

Algo que une todos os parques porém, e que é o novo super-inesperado hobby desse colunista são as várias montanhas-russas radicais.

Fica evidente que cada milímetro e cada segundo das atrações é pensado para levar os visitantes a experiências exclusivas.

*O colunista viajou à França e aos Estados Unidos a convite da Azul

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil