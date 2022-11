Avião da Margarida: Azul lança quarta aeronave com temática da Disney; veja vídeo

Toulouse (França). A Azul Linhas Aéreas celebra nesta quinta-feira (17) o recebimento da quarta aeronave da "frota mais mágica do mundo", numa atmosfera de festa e magia. O evento aconteceu nas instalações da Airbus em Toulouse, na França, e contou com a presença de executivos da Azul e da Walt Disney World Resort.

O mais novo A320neo da empresa aérea leva na fuselagem, nariz e cauda imagens e representações que denotam a personagem da Disney, a Margarida, namorada do Pato Donald, que teve sua primeira aparição no mundo de Walt Disney em 1937.

O avião intitulado “Margarida nas Nuvens” foi pintado nas dependências da Airbus, terá matrícula PR-YSK, é o 51º A320neo da Azul, do tipo Short Airfield Performance Performance (Sharp), e conseguirá decolar em pistas realmente curtas como a do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para cidades do Nordeste, como Recife.

Segundo a equipe de arte da Disney, que concebeu o design da Margarida, a ideia de retratá-la na aeronave vai além dos casais, como Mickey e Minnie, mas também empoderar as personagens femininas e representar equidade.

Além disso, com design delicado e cheio de personalidade, o mais novo avião presta homenagem às características da Margarida.

“Os cílios ressaltados da Margarida representam toda graça da personagem”, disse Agnete Oernsholt, uma das criadoras da arte da Disney, do projeto da frota da Azul.

“Queríamos fazer artes minimalistas, mas que fossem reconhecidas mesmo que o avião estivesse muito distante, mesmo que ainda estivesse voando, que fossem rapidamente reconhecidos”, completou Agnete.

Legenda: Novo avião da Azul Foto: Igor Pires/Diário do Nordeste

“Demos ainda um ar retrô para as formas, para resgatar uma perspectiva histórica da personagem”.

A designer de arte, que é dinamarquesa, completa que o desenho focou bastante em ressaltar a cor roda da Margarida (Dayse nos EUA).

Além disso, várias partes do avião retratam a personagem. A parte frontal da fuselagem (nariz) traz a boca (bico), as janelas do cockpit, seus belos cílios. A fuselagem central e os motores trazem a representação de Margarida com flores e o tom particular rosa.

“Para finalizar e não deixar dúvidas, representamos Margarida na cauda vertical do avião, de forma que o espectador confirme que está a contemplar a graciosa personagem da Disney”, acrescentou Agnete.

Anúncio na França

O time dos sonhos de aeronaves da Azul está escalado e completo: "Temos o prazer de anunciar que 'A Frota Mais Mágica do Mundo' já está em pleno funcionamento para a Azul e que, muito em breve, os quatro aviões serão vistos pousando e decolando em dezenas de aeroportos brasileiros, levando a experiência Azul e a magia do Walt Disney World Resort de Norte a Sul do País", disse Daniel Bicudo, diretor de Marketing e Produtos da Azul.

Legenda: Lançamento do novo avião da Azul Foto: Igor Pires/Diário do Nordeste

Os estúdios Disney reverberam essa grande celebração:

"Este momento marca um final muito especial para o nosso projeto. Ao longo do ano passado, a Azul conseguiu com sucesso lançar quatro aviões, então a sensação é de que nossa missão juntos foi cumprida. Nosso objetivo compartilhado é espalhar a magia Disney por todo o país", acrescentou Cinthia Douglas, Diretora de Marketing e Vendas para a América Latina da Disney Destinations.

Características do A320neo

Hoje ainda, a Airbus apresentou detalhes sobre o A320neo e suas grandes vantagens operacionais sobre a versão anterior da aeronave.

O avião é composto de 340 mil peças diferentes. Todas essas peças, muitas vindas de diferentes países, são transportadas pelo Beluga. No Aeroporto de Toulouse é possível ver um Beluga por hora sendo considerado o ninho dessas aeronaves.

O consumo de combustível do A320neo é 20% menor, emite 25% menos CO2 e o alcance é, portanto, incrementado em mais de 700 quilômetros.

Chegada ao Brasil

Para entrar em operação, a aeronave fará a travessia transatlântica, realizando escala técnica para reabastecimento na Ilha do Sal, no Cabo Verde, informou o Gerente de Comunicação da Azul, Felipe Zboril.

Zboril explica que a aeronave não tem alcance suficiente para sair de Toulouse e chegar ao Brasil sem escalas, mas que da Ilha do Sal poderá voar direto para Confins, Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, onde habitualmente os processos de nacionalização da Azul ocorrem de maneira mais ágil.

“Além disso, Confins é nosso hub, então temos times que podem apoiar todo o processo”.

50 Anos da Disney

Azul e Disney aumentaram recentemente o relacionamento entre si, sobretudo devido às celebrações de 50 anos da inauguração dos parques Disney na Flórida.

Porém, as primeiras conversas entre Azul e Disney de ter aviões representando personagens começou bem antes da pandemia. Mesmo assim, as equipes concordam que a entrega dos aviões não poderia ter ocorrido em melhor época, pois retrata a volta das viagens no mundo todo, a volta das viagens internacionais, bem como os 50 anos dos parques Disney na Flórida.

Em novembro do ano passado, o primeiro voo comercial de "Mickey Mouse nas Nuvens" inaugurou a frota e iniciou o projeto. A segunda e terceira aeronaves inspiradas nos Personagens Disney, "Minnie Mouse nas Nuvens" e "Pato Donald nas Nuvens" foram lançadas em fevereiro e junho de 2022, respectivamente.

*O colunista viajou à França a convite da Azul

