Negócios

Resultado da Timemania 2314 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 41,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim 30 de Outubro de 2025
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1135 de hoje, 30/10; prêmio é de R$ 600 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim 30 de Outubro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6866, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 31,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim 30 de Outubro de 2025
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2934 desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 7,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim 30 de Outubro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3526, desta quinta-feira (30/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim 30 de Outubro de 2025
Foto do Pix, meio de pagamento do Banco Central.

Negócios

Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade nesta quinta (30)

Reclamações foram registradas pelos usuários já no fim da tarde, por volta das 16h.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem de um carro vermelho sendo abastecido para matéria sobre posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza.

Negócios

Posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza

Ação será realizada por apenas 30 minutos, nesta sexta-feira (31).

Redação 30 de Outubro de 2025
Simulação da sala do aeroporto.

Opinião

Como será a nova sala VIP do Aeroporto de Fortaleza?

Foto frontal Igor Pires
Igor Pires 30 de Outubro de 2025
Foto que contém VLT em movimento em estação ferroviária de Fortaleza. Pessoas aguardam sentadas na estação.

Negócios

Projeto prevê VLT da Parangaba ao Conjunto Ceará com investimento de R$ 1,2 bilhão

Estudo de demanda analisa propostas que devem entrar em vigor nos próximos 30 anos.

Luciano Rodrigues 30 de Outubro de 2025
Volante da timemania.

Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 41 milhões nesta quinta-feira (30)

Caixa oferece diversas oportunidades para quem deseja se tornar milionário.

Redação 30 de Outubro de 2025
1 2 3