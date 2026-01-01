Mega da Virada 2025: seis apostas acertam dezenas sorteadas e dividem prêmio de mais de R$ 1 bilhão
Sorteio foi realizado nesta quinta-feira (1º) após ser adiado pela Caixa.
Seis apostas dividirão o prêmio recorde de R$ 1,09 bilhão da Mega da Virada 2025, após acertarem as seis dezenas sorteadas na manhã desta quinta-feira (1º). Cada uma delas vai faturar um montante de mais de R$ 181,89 milhões.
Três das apostas que conquistaram o prêmio máximo foram registradas em casas lotéricas das seguintes cidades: João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP). O restante foi feito pelos canais digitais das Loterias Caixa.
Além dos vencedores principais, outras 3.921 apostas acertaram a quina, o que renderá mais de R$ 11,9 mil para cada. Por sua vez, 308.315 apostadores faturaram a quadra e vão receber R$ 216,76 cada um.
Marcado para o último dia de 2025, o sorteio da Mega da Virada foi adiado para a manhã de 1º de janeiro. O atraso teria sido causado pela existência de uma fila de apostas ainda em processamento após o encerramento do horário oficial, e não por falha técnica ou problema no sistema da loteria, segundo pessoas ligadas à organização do concurso.
Veja também
Resultado da Mega da Virada
O sorteio da Mega da Virada foi feito nesta quinta-feira (1º), às 10h. Confira o resultado:
- 59 - 21 - 32 - 13 - 33 - 09.