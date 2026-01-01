Fila de apostas teria causado atraso no sorteio da Mega da Virada 2025

O atraso no sorteio da Mega da Virada foi causado pela existência de uma fila de apostas ainda em processamento após o encerramento do horário oficial, e não por falha técnica ou problema no sistema da loteria, segundo pessoas ligadas à organização do concurso.

Conforme noticiou o jornal O Globo, a decisão seguiu um critério semelhante ao adotado no comércio em dias de grande movimento: mesmo após o fechamento, o atendimento só termina quando todos que já estavam na fila são atendidos.

No caso da Mega da Virada, o volume registrado nos minutos finais foi excepcional, com milhões de jogos pendentes de registro. Em razão disso, a Caixa Econômica, que realiza o concurso, transferiu os sorteios para esta quinta-feira (1º).

Embora o prazo para apostar tenha sido encerrado antes da virada do ano, a finalização desse fluxo levou mais tempo do que o previsto. Diante disso, a organização optou por adiar o sorteio para assegurar que todas as apostas feitas dentro do prazo fossem computadas, evitando questionamentos sobre exclusões ou falhas.

Internamente, a avaliação foi de que o sorteio poderia ocorrer após a meia-noite sem violar o regulamento, desde que concluído o registro das apostas válidas. A medida buscou preservar a segurança jurídica e a credibilidade do concurso, diante do prêmio elevado e do recorde de apostas concentradas no fim do prazo.

Nos bastidores, a leitura é de que a demora decorreu da alta procura pelo concurso especial, e não de intercorrências extraordinárias. Ainda assim, o atraso gerou repercussão entre apostadores e nas redes sociais, em meio à expectativa tradicional pelo sorteio.

Reclamações se intensificaram nas redes, especialmente no X (antigo Twitter), com relatos de dificuldades para concluir e confirmar apostas da Mega da Virada 2025 pelo aplicativo e pelo site das Loterias Caixa, poucas horas antes do sorteio previsto para as 22h da quarta-feira (31).

Na manhã desta quinta-feira, os números da Mega da Virada foram sorteados. As dezenas sorteadas foram: 59, 21, 32, 13, 33 e 09. O prêmio deste ano foi histórico, de R$ 1,09 bilhão.

A reportagem do Diário do Nordeste acionou a assessoria de imprensa da Caixa, a fim de obter uma posição sobre o assunto. O texto será atualizado caso haja uma resposta da instituição bancária.