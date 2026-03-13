Faltando pouco para o início do prazo da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026, é importante reunir todas as informações sobre gastos com médicos, psicólogos, exames e outros procedimentos.

Algumas despesas médicas podem ser deduzidas e fazer a diferença nos valores do imposto e da restituição referentes ao ano de 2025.

Quais despesas médicas podem ser dedutíveis no IR 2026?

Segundo informações da Receita Federal, é permitido deduzir as despesas médicas do titular ou de dependentes, sem limite de valor. Porém, nem todos os serviços prestados por profissionais da área são considerados dedutíveis.

Na declaração, é permitido utilizar documentos relacionados a consultas e procedimentos com médicos, dentistas e fonoaudiólogos.

Por outro lado, valores referentes a serviços de nutricionistas, enfermeiros e assistentes sociais não entram na lista. A exceção é quando eles estão incluídos na conta emitida por um estabelecimento hospitalar.

O mesmo ocorre com pagamentos efetuados ao profissional instrumentador cirúrgico e despesas com prótese de silicone, que são dedutíveis desde que o valor integre a conta hospitalar e esteja relacionado a uma despesa médica válida.

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Como comprovar despesas médicas no Imposto de Renda 2026

Todas as despesas informadas na declaração devem ser comprovadas com documento fiscal ou outro documento apropriado e válido.

O documento deve conter, no mínimo:

Nome, endereço, CPF ou CNPJ do prestador do serviço;

Identificação do responsável pelo pagamento e identificação de quem recebeu o serviço;

Data de emissão do documento e assinatura do prestador do serviço, caso não seja documento fiscal.

São consideradas despesas médicas dedutíveis os pagamentos feitos a profissionais, instituições e serviços de saúde como:

Quais profissionais de saúde podem ser deduzidos no IR 2026

Médicos;

Dentistas;

Psicólogos;

Fisioterapeutas;

Terapeutas ocupacionais;

Fonoaudiólogos.

Quais serviços dedutíveis do IR 2026?

Hospitais;

Planos de saúde;

Empresas domiciliadas no Brasil destinadas à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas;

Entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas médicas.

Quais os exames e serviços médicos aceitos na dedução?

Exames laboratoriais.

Serviços radiológicos;

Equipamentos e próteses que podem ser abatidos no Imposto de Renda

Aparelhos ortopédicos;

Próteses ortopédicas;

Próteses dentárias.

Outras despesas médicas que também podem ser deduzidas no IRPF 2026

Também entram na lista de gastos médicos dedutíveis no Imposto de Renda 2026:

Cirurgia plástica, reparadora ou não, com finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde física ou mental;

Despesas com instrução de pessoa com deficiência física ou mental, desde que comprovada por laudo médico;

Aquisição e colocação de marcapasso;

Parafusos e placas utilizados em cirurgias ortopédicas e odontológicas;

Lente intraocular;

Aparelho ortodôntico (colocação e manutenção), quando incluídos na conta do hospital ou do profissional;

Internação em estabelecimento geriátrico, se for qualificado como hospital nos termos da legislação.

Quais despesas médicas não podem ser deduzidas no Imposto de Renda 2026

Não são consideradas válidas para fins de dedução no IR 2026: