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Morre aos 86 anos Walder Ary, expoente da engenharia moderna no Ceará

Empresário foi presidente do Sinduscon-CE e atuante na infraestrutura urbana de Fortaleza.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto que contém o empresário Walder Ary.
Legenda: Walder Ary morreu nesta segunda-feira (4) aos 86 anos.
Foto: YouTube/Reprodução.

O empresário, engenheiro, professor e advogado Walder Ary morreu nesta segunda-feira (4), aos 86 anos, vítima de infecção pulmonar. 

Ele era casado e pai de dois filhos. O velório será realizado a partir das 17 horas desta segunda na Funerária Ethernus, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Walder Ary se notabilizou, entre outras ocupações, pela passagem pela presidência do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) e foi um dos responsáveis pela construção do bairro José Walter, em Fortaleza.

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Um dos nomes por trás da engenharia moderna no Ceará

O empresário se destacou ainda pelo ensino da chamada "engenharia moderna" no Ceará, tendo sido professor do curso de Engenharia da Universidade Federal do Ceará (UFC) entre 1964 e 1974.

Foi durante esse período que participou da construção do bairro Prefeito José Walter, conjunto habitacional erguido em etapas a 15 km do Centro de Fortaleza, na divisa com Maracanaú.

O empreendimento foi realizado durante a gestão do engenheiro civil José Walter (1967-1971), que deu nome ao conjunto posteriormente.

Ao lado do irmão Jorge Ary e do sócio Aécio de Borba Vasconcelos, Walder construiu uma trajetória consistente na engenharia cearense, representada principalmente pelo período à frente da Master Incosa Engenharia.

Atuou ainda como vice-presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC) e diretor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Sinduscon lamenta a perda

O Sinduscon-CE, por meio da assessoria de imprensa, ressalta a "trajetória marcante no desenvolvimento industrial e da engenharia no Ceará", com "atuação destacada desde a década de 1970, contribuindo para a modernização do setor produtivo no Estado".

"No setor empresarial, liderou projetos nas áreas de construção civil, habitação, mineração e energia, mantendo atuação ativa até os últimos anos. Seu legado é associado ao avanço da engenharia e ao desenvolvimento econômico do Ceará", acrescenta a entidade.

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