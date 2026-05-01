Novo Desenrola prevê descontos de até 90%, saque do FGTS e bloqueio a bets

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, em pronunciamento na noite dessa quinta-feira (30), o lançamento de um novo programa de renegociação de dívidas que promete descontos de até 90% e juros reduzidos para brasileiros inadimplentes.

A iniciativa, chamada de “Novo Desenrola Brasil”, também prevê restrição, por um ano, do acesso a plataformas de apostas online para quem aderir ao programa.

Veja também Negócios Novo MCMV tira classe média do limbo e deve aquecer mercado imobiliário de Fortaleza em até 10% Negócios BNB diz que fará novas licitações para Agroamigo e Crediamigo após pregões desertos



Em discurso direcionado às famílias endividadas, Lula destacou que o objetivo é aliviar o peso das dívidas acumuladas ao longo dos últimos anos.

Segundo ele, trabalhadores poderão renegociar débitos de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, rotativo e até financiamentos estudantis, como o Fies, com juros limitados a 1,99% ao mês e condições mais flexíveis de pagamento.

Assista ao pronunciamento:

O pacote também inclui a possibilidade de saque de até 20% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), como forma de auxiliar na quitação das dívidas.

De acordo com o presidente, a proposta busca “resolver a vida financeira das famílias” e devolver capacidade de consumo à população.

Bloqueio a bets

Quem aderir ao programa ficará impedido de acessar plataformas de apostas online — as chamadas bets — por um período de um ano.

Lula justificou a medida afirmando que o endividamento de parte da população está ligado ao crescimento desse tipo de atividade no país.

As apostas esportivas foram autorizadas no Brasil em 2018, mas só passaram a contar com regulamentação mais recente, a partir de 2023.

O governo avalia que o setor contribui para o aumento do comprometimento da renda das famílias.

Veja também Negócios Novo MCMV tira classe média do limbo e deve aquecer mercado imobiliário de Fortaleza em até 10% Negócios BNB diz que fará novas licitações para Agroamigo e Crediamigo após pregões desertos

Escala 6x1

Durante o pronunciamento, o presidente também abordou outro tema de impacto econômico e social: a proposta de redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, com dois dias de descanso remunerado e sem redução salarial.

O projeto já foi encaminhado ao Congresso Nacional.

Segundo ele, ampliar direitos pode estimular o crescimento econômico e melhorar a qualidade de vida da população.