Sudene aprova incentivos para 42 projetos em 8 estados, incluindo o Ceará

A Diretoria Colegiada da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) aprovou, nesta segunda-feira (8), 42 pleitos de incentivos fiscais distribuídos por oito estados.

Os projetos somam R$ 2,3 bilhões em investimentos declarados e estão vinculados à manutenção de 8.311 empregos, dos quais 2.030 são novos postos de trabalho.

Projetos por estado

O Ceará figura entre os estados contemplados, com seis empreendimentos aprovados. A Bahia lidera o número de pleitos (15), seguida pelo Espírito Santo (8), Pernambuco (4), Rio Grande do Norte (4), Alagoas (3), Sergipe (2) e Paraíba (1).

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Os benefícios aprovados envolvem redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e adicionais não restituíveis, além do mecanismo de reinvestimento de 27% do IRPJ.

Do total, 22 pleitos referem-se à implantação de novos empreendimentos, 12 à modernização de unidades produtivas e seis à liberação de recursos vinculados ao reinvestimento.

O setor de alimentos concentrou o maior número de aprovações (10), seguido pelo químico (6), infraestrutura (5) e turismo (4). O maior investimento individual declarado foi da Asa Branca Transmissora de Energia, com 924 quilômetros de linhas de transmissão nos estados de Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo.

Nos pleitos de reinvestimento, as empresas depositaram R$ 9,1 milhões no Banco do Nordeste como parcela exigida pela legislação para habilitação ao benefício. Podem acessar os incentivos empresas instaladas na área de atuação da Sudene, pertencentes a setores prioritários para o desenvolvimento regional e enquadradas no regime de lucro real.