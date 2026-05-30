Montadora chinesa vai entrar no polo automotivo do Ceará

O polo automotivo do Ceará deverá contar com sua segunda marca. A montadora chinesa MG, que pertence à gigante SAIC Motor (maior conglomerado automotivo da China), será anunciada pelo Estado em breve.

Em abril, a Coluna Victor Ximenes já havia noticiado negociações avançadas com a montadora.

A adição reforçará o empreendimento multimarcas operado pela brasileira Comexport, que já conta atualmente com a produção do SUV elétrico Spark, da General Motors, e terá também a Captiva.

A MG produz veículos como o hatch MG4 e o SUV MG S5, mas ainda não há informações oficiais sobre o modelo a ser montado na planta de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.