Gigante chinesa negocia produção de carro elétrico no Polo Automotivo do Ceará

A MG Motor está em negociações avançadas com o Polo Automotivo do Ceará, em Horizonte, para a produção do modelo de carro elétrico MG4 Urban. A informação foi confirmada pelo sócio-diretor da MG Iguauto Fortaleza, Marcelo Freire.

Segundo ele, a transação ocorre entre o grupo chinês Saic, dono da MG Motor, e a montadora cearense.

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Nesta segunda-feira, o colunista Jorge Moraes, da CNN Brasil, publicou uma matéria que confirmava a produção do MG4 Urban pelo Polo Automotivo do Ceará. De acordo com o jornalista, a informação foi divulgada no Salão do Automóvel, em Pequim, na China.

Procurada pelo Diário do Nordeste, a MG Motor informou que a empresa “está em negociações avançadas com parceiros locais para montagem de veículos da marca no Brasil, com início até o fim de 2026”.

No entanto, não foram dados detalhes sobre o possível acordo com Horizonte. Conforme indicado pela nota, “informações sobre o local e modelos serão divulgadas oportunamente.”

Em março deste ano, a MG Motor divulgou a chegada do MG4 Urban ao mercado nacional para os próximos meses. A empresa também informou que o modelo será oferecido no Brasil com duas opções de bateria.

Sobre o Polo Automotivo do Ceará

A fabricação no Polo Automotivo do Ceará teve início no dia 3 de dezembro de 2025. Até março deste ano, 700 veículos já haviam sido produzidos no local, segundo a Comexport, principal investidora do empreendimento.

Entre esses, aproximadamente 250 unidades do carro elétrico Chevrolet Spark, da General Motors (GM), saíram da Planta Automotiva do Ceará (Pace), empresa do grupo Comexport, com destino a diferentes regiões do País.