Com investimento de R$ 100 milhões, Ceará deve produzir uva no Vale do Jaguaribe para exportação

Produto pode ter como principal destino a Europa.

Escrito por Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
27 de Abril de 2026 - 06:00
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Legenda: Produção de uva no Ceará deve contar com investimento de R$ 100 milhões no Vale do Jaguaribe.
Foto: Antônio Rodrigues/Diário do Nordeste.

O Ceará deve aumentar a produção de uva dedicada para a exportação já no segundo semestre de 2026. O investimento será em torno de US$ 20 milhões (cerca de R$ 100 milhões na cotação atual) em uma área de até 600 hectares na Chapada do Apodi.

As informações foram compartilhadas por Carlo Porro, fundador e CEO da Agrícola Famosa, empresa que é a principal exportadora de melão e melancia do Ceará, em entrevista ao Diário do Nordeste.

"Estamos iniciando um projeto de uva e que deve beneficiar tanto o Ceará como o Rio Grande do Norte, já estamos no segundo ano. Temos uma área de 20 hectares, e a nossa previsão é chegar a 600 hectares", declara.

A tendência é de que seja um projeto dedicado para a produção de uva para exportação à Europa, a exemplo do que a Agrícola Famosa já faz com melão e melancia.

Produção de uva cearense mira acordo entre Mercosul-UE

Na região, em especial no Vale do Jaguaribe, a Agrícola Famosa já tem uma produção concentrada em seis municípios: Aracati, Icapuí, Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas e Tabuleiro do Norte.

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A produção de uva está de olho na zona de livre comércio a ser criada com o acordo entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia (UE), previsto para entrar em vigor na próxima sexta-feira (1º).

"O Ceará vai se beneficiar com certeza. A uva vai ter o imposto imediatamente zerado, vejo um impacto positivo imediato, e o Porto do Pecém é um grande embarcador de uva. Logicamente, os estados nordestinos vão se beneficiar desse acordo", explica Carlo Porro.

O melão, diferente da uva, que ficará isenta de impostos para exportação assim que o acordo passar a vigorar, terá uma redução gradativa de tributos, até chegar a zero nos próximos anos.

"A produção gradativamente aumentará porque o consumo na Europa gradativamente aumentará. Nosso produto será mais competitivo", projeta o CEO da Agrícola Famosa.

Produção de uva no Ceará não chega a 10 municípios

O território cearense não é nem de longe o maior produtor de uva do País. Dados da Produção Agrícola Municipal (PAM), pesquisa conduzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram o cenário.

Em 2024, último dado disponibilizado, o Ceará produziu apenas 715 toneladas de uva, 22,5% a menos do que no ano anterior.

O Estado é o 12º maior produtor nacional. Na liderança está Pernambuco, com mais de 755 mil toneladas produzidas, desbancando o Rio Grande do Sul, que até então era o principal estado da lista.

Em 2024, somente nove municípios produziam uva no Ceará. Jaguaruana era o maior produtor, seguido por Ubajara e Sobral. Barbalha, que até 2023 liderava a lista, teve uma queda brusca no volume produzido.

Exportações da fruta dobram em 2026, mas ainda são mínimas

Nas exportações, a uva é somente a 14ª fruta mais vendida para o exterior do Estado. Em 2024, somente 0,34% da produção no Ceará (o que equivale a 2,5 toneladas) foi destinada para outros países.

Os dados são da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará, com base em dados da Comex Stat, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Nos três primeiros meses de 2026, no entanto, as exportações de uva do Ceará dobraram em relação ao mesmo período do ano passado.

Foram 794 quilogramas vendidos para o exterior, colocando a fruta como a 10ª mais exportada do Estado neste ano. Com exceção de frutas secas, a uva é a que tem o maior valor por quilo dentre as que vão para outros países: R$ 4,67.

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