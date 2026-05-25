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Cidade do Ceará abriga a maior fazenda de acerola do mundo com faturamento de R$ 160 milhões

As frutas, que são orgânicas, são colhidas antes de ficarem maduras e enviadas para o exterior em formato de pó.

Escrito por Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
25 de Maio de 2026 - 14:00
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Legenda: Com mais de 1,3 mil hectares, Fazenda Nutrilite Brasil é a maior produtora de acerolas orgânicas do mundo.
Foto: Nutrilite Brasil/Divulgação.

Ubajara, na Serra da Ibiapaba, integra o principal polo agrícola do Ceará, responsável por mais de 30% da produção do Estado. É nesse ambiente que está instalada a maior fazenda de produção de acerolas orgânicas do mundo.

A Fazenda Nutrilite Brasil, com 1,3 mil hectares, pertence à Amway, multinacional estadunidense de produtos de saúde e nutrição, e fatura cerca de R$ 160 milhões por ano.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Joaquim Duran, diretor de operações do empreendimento, explica que a produção de acerola em Ubajara não tem como objetivo o uso da fruta fresca.

As acerolas da fazenda são colhidas verdes, antes de estarem maduras. Isso acontece porque, nessa etapa do desenvolvimento da planta, ela concentra um teor maior de ácido ascórbico, comercializado como vitamina C.

"O carro-chefe é a acerola verde, que tem o dobro da vitamina C da madura e 80 vezes mais do que a laranja. Com a acerola madura, fazemos também polpas de fruta e cosméticos", explica. 

Como é feita a produção de acerola orgânica?

A produção de acerola, seja ela própria ou de agricultores parceiros, é feita colhendo a fruta ainda verde. Segundo Duran, o processamento é feito para que o alimento seja transformado em pó. 

Esse material é comercializado como vitamina C mastigável orgânica, carro-chefe da Nutrilite Brasil.

Os principais destinos dos produtos são Estados Unidos, China e França. Uma pequena parte vai para a Austrália ou permanece no mercado brasileiro.

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Além de uma plantação própria para produzir acerola em pó, a fazenda conta com agricultores parceiros em diversas regiões do Ceará e de outros estados.

"A nossa fábrica é em Ubajara, mas compramos matéria-prima tanto do Piauí (Parnaíba), como também de Pernambuco (Petrolina) e Bahia (Sobradinho). Compramos também na região da Serra da Ibiapaba - maior parte vem daqui - e da Chapada do Apodi. Depende muito da demanda", observa Joaquim Duran. 

Mais de 10 mil empregos gerados pela produção de acerola orgânica

O diretor de operações do empreendimento afirma que a produção da fruta orgânica tem todas as certificações, incluindo religiosas, como a halal

Dos 1,3 mil hectares da fazenda, 200 são dedicados ao plantio próprio de acerola. Os demais produtores parceiros, somados aos 280 trabalhadores fixos da fábrica, totalizam mais de 10 mil empregos no período da safra.

"Investimos de R$ 6 milhões a R$ 10 milhões por ano. Neste ano, vamos investir na faixa de R$ 7 milhões na parte de produção, compra de equipamentos e frotas", projeta Duran.

O faturamento mensal gira em torno de R$ 12 milhões, valor que pode variar conforme o desempenho do plantio e da produção da vitamina C em pó.

A Nutrilite Brasil não pretende expandir a fábrica para outras cidades, mas ampliar as áreas de cultivo para garantir o que Duran chama de "homogeneidade da safra".

"Pretendemos ampliar as terras para diversificar a produção e buscar maior segurança para evitar problemas de chuva e seca", destaca.

 

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