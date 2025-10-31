Diário do Nordeste
operação, Ubajara

PontoPoder

Político de Ubajara é afastado em operação que investiga desvio de recursos do município

Nas diligências, ainda foram apreendidos um aparelho celular, um computador e uma agenda com anotações que irão subsidiar as investigações

Redação 14 de Maio de 2025
Operação mirou servidor suspeito de desviar recursos públicos da Prefeitura de Ubajara

Segurança

Servidor suspeito de desviar recursos públicos da Prefeitura de Ubajara é alvo de nova fase de operação do MP

Investigação indica que a organização criminosa seria composta, ainda, por outras quatro pessoas, entre empresários e “laranjas”

Redação 30 de Dezembro de 2024
Operação Castelo de Cartas

Segurança

MP investiga servidor público, empresários e 'laranjas' em suposto esquema de desvio de recursos em Ubajara

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em quatro residências, uma loja de peças automotivas e um posto de combustíveis

Redação 26 de Dezembro de 2024
Foto do Teleférico de Ubajara

Ceará

Bondinho de Ubajara entra em manutenção e passeios são suspensos; saiba quando será o retorno

Agendamentos acontecem por meio do recolhimento de 3 quilos de alimentos não perecíveis

Redação 25 de Novembro de 2024
Décio Muniz e Renê Vasconcelos são os atuais vice-prefeito e prefeito de Ubajara, respectivamente

PontoPoder

Justiça nega liminar para cassar prefeito e chapa eleita em Ubajara, mas segue apurando denúncia

Atual prefeito, prefeito eleito e futuro vice-prefeito são processados por abuso de poder político e econômico

Marcos Moreira 23 de Novembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Ubajara?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Ubajara?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Parque Nacional de Ubajara

Viagem

Parque Nacional de Ubajara: tudo o que você precisa saber antes de ir

Localizado no Ceará, local é composto por formações geológicas e possui trilhas, grutas, mirantes, cachoeiras e mais

Flávia Marques 31 de Agosto de 2024
Ubajara

Viagem

O que fazer na Serra da Ibiapaba? Veja dicas imperdíveis de cachoeiras e trilhas na região

Com temperatura média anual variando entre 20 e 22ºC, a região é composta por nove cidades

Flávia Marques 27 de Julho de 2024
Garoto tinha seis anos

Segurança

Criança cearense morre afogada em parque aquático do Piauí

Vítima está sendo velada nesta quinta-feira (24), em Ubajara

Redação 24 de Julho de 2024
