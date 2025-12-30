Feriados de 2026: Governo divulga calendário de folgas e pontos facultativos; veja datas
Sete feriados serão prolongados com os fins de semana.
Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 08:19)
O Governo Federal publicou portaria com a lista de feriados e pontos facultativos de 2026 em todo o País. O documento consta no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (30).
Além do feriado de Ano-Novo, no dia 1º de janeiro, 2026 terá nove feriados nacionais. Destes, sete serão prolongados, um cairá no meio da semana e um durante o fim de semana.
Veja também
No Ceará também há feriados a serem comemorados em 2026, o que pode aumentar a lista de folgas para o trabalhador.
Confira as datas abaixo.
FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS NACIONAIS 2026
Janeiro
- 1º de janeiro, quinta-feira – Ano Novo (feriado nacional)
Fevereiro
- 16 de fevereiro - Carnaval (ponto facultativo)
- 17 de fevereiro - Carnaval (ponto facultativo)
- 18 de fevereiro - Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas)
Abril
- 3 de abril, sexta-feira – Paixão de Cristo (feriado nacional)
- 20 de abril - segunda-feira (ponto facultativo)
- 21 de abril, terça-feira – Tiradentes (feriado nacional)
Maio
- 1º de maio, sexta-feira – Dia do Trabalhador (feriado nacional)
Junho
- 4 de junho, quinta-feira – Corpus Christi (ponto facultativo)
- 5 de junho, sexta-feira - (ponto facultativo)
Setembro
- 7 de setembro – segunda-feira – Independência do Brasil (feriado nacional)
Outubro
- 12 de outubro, segunda-feira – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
- 28 de outubro, quarta-feira – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)
Novembro
- 2 de novembro, segunda-feira – Finados (feriado nacional)
- 15 de novembro, domingo – Proclamação da República (feriado nacional)
- 20 de novembro, sexta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)
Dezembro
- 24 de dezembro, quinta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h)
- 25 de dezembro, sexta-feira – Natal (feriado nacional)
- 31 de dezembro, quinta-feira – Véspera de Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 13h)
Feriados no Ceará e em Fortaleza
Março
- 19 de março, quinta-feira - Dia de São José (feriado estadual)
- 25 de março, quarta-feira - Data Magna do Ceará (feriado estadual)
Agosto
- 15 de agosto, sábado - Dia de Nossa Senhora de Assunção (feriado em Fortaleza)
Assuntos Relacionados