Feriados de 2026: Governo divulga calendário de folgas e pontos facultativos; veja datas

O Governo Federal publicou portaria com a lista de feriados e pontos facultativos de 2026 em todo o País. O documento consta no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (30).

Além do feriado de Ano-Novo, no dia 1º de janeiro, 2026 terá nove feriados nacionais. Destes, sete serão prolongados, um cairá no meio da semana e um durante o fim de semana.

Veja também Automóvel Prefeitura de Fortaleza prorroga prazo para motociclistas de app solicitarem desconto no IPVA Pernambuco Barraca onde casal foi agredido, em Porto de Galinhas, é interditada

No Ceará também há feriados a serem comemorados em 2026, o que pode aumentar a lista de folgas para o trabalhador.

Confira as datas abaixo.

FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS NACIONAIS 2026

Janeiro

1º de janeiro, quinta-feira – Ano Novo (feriado nacional)

Fevereiro

16 de fevereiro - Carnaval (ponto facultativo)

17 de fevereiro - Carnaval (ponto facultativo)

18 de fevereiro - Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas)

Abril

3 de abril, sexta-feira – Paixão de Cristo (feriado nacional)

20 de abril - segunda-feira (ponto facultativo)

21 de abril, terça-feira – Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º de maio, sexta-feira – Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

4 de junho, quinta-feira – Corpus Christi (ponto facultativo)

5 de junho, sexta-feira - (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro – segunda-feira – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro, segunda-feira – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

28 de outubro, quarta-feira – Dia do Servidor Público (ponto facultativo)

Novembro

2 de novembro, segunda-feira – Finados (feriado nacional)

15 de novembro, domingo – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro, sexta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 de dezembro, quinta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após 13h)

25 de dezembro, sexta-feira – Natal (feriado nacional)

31 de dezembro, quinta-feira – Véspera de Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 13h)

Feriados no Ceará e em Fortaleza

Março

19 de março, quinta-feira - Dia de São José (feriado estadual)

25 de março, quarta-feira - Data Magna do Ceará (feriado estadual)

Agosto