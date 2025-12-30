Barraca onde casal foi agredido, em Porto de Galinhas, é interditada

A Prefeitura de Ipojuca anunciou, nessa segunda-feira (29), que suspendeu as atividades da barraca em Porto de Galinhas onde um casal de turistas do Mato Grosso foi agredido. O local deve permanecer fechado por cerca de uma semana.

Os empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta foram agredidos por comerciantes, no último sábado (27), devido ao valor cobrado para o uso de cadeiras na faixa de areia. Eles relatam que haviam feito um acordo para pagar R$ 50 pelo uso dos equipamentos, mas, no fim da tarde, e sem aviso, o valor teria subido para R$ 80.

Pelo ocorrido, a gestão municipal suspendeu temporariamente o funcionamento do local envolvido no caso. As informações são do jornal Folha de Pernambuco.

A Administração ainda impôs o afastamento imediato e preventivo dos garçons e atendentes que supostamente atuaram no atendimento das vítimas, até a conclusão das investigações policiais.

"A Prefeitura do Ipojuca reforça que repudia qualquer forma de violência e reafirma seu compromisso com a segurança, o respeito aos visitantes e a defesa dos direitos do consumidor. O município destaca que episódios dessa natureza são inaceitáveis e não refletem a vocação de Porto de Galinhas como destino acolhedor, seguro e preparado para receber turistas de todas as partes do país e do mundo e mundialmente premiado", destacou a prefeitura.

Além de suspender as atividades da barraca, a gestão anunciou outras medidas para coibir novos casos de violência em Porto de Galinhas:

Reforço das ações de fiscalização na orla, com ampliação do efetivo da Guarda Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente atuando na área;

Intensificação da fiscalização para coibir práticas irregulares, como venda casada e exigência de consumação mínima;

Reforço das ações de fiscalização quanto ao cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, inclusive sobre a ação de pessoas que atuam irregularmente como "flanelinhas".

Em caso de emergência ou registro de ocorrências do tipo que possam acontecer, a Prefeitura de Ipojuca anunciou o contato do Centro Integrado de Defesa Social Municipal (CIDEM): (81) 99463-2859.