Agressores de casal em Porto de Galinhas são identificados e governo determina reforço na segurança

O Governo de Pernambuco determinou reforço na segurança da praia de Porto de Galinhas, após agressão de barraqueiros contra um casal de turistas de Mato Grosso no último sábado (27), e informou que 14 pessoas já foram identificadas pela Polícia Civil. Os agressores serão indiciados em inquérito policial, conforme nota da gestão estadual divulgada nesta segunda-feira (29).

"Diante das lamentáveis cenas de violência praticadas contra dois turistas do Mato Grosso na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, o Governo de Pernambuco determinou o reforço imediato das ações de segurança no local e atuação direta do setor de inteligência da nossa Secretaria de Defesa Social, para somar esforços à apuração rigorosa que está sendo conduzida pela Polícia Civil", disse o governo.

Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, comentou as agressões, e disse que o caso é "absolutamente inadmissível". A chefe do Executivo Estadual pernambucano disse que o governo não vai tratar um incidente, e sim "um crime grave que aconteceu contra dois turistas que vieram nos visitar".

"Pernambuco é uma terra acolhedora e não admite nenhum tipo de violência. Por isso, o nosso governo atua de forma firme para garantir a segurança pública, não apenas em Porto de Galinhas, mas em todos os destinos turísticos do Estado", pontuou Lyra.

Agressão por preço de cadeira

A violência ocorreu contra o casal de empresários Johnny Andrade e Cleiton Zanatta, que tinham feito o acordo de pagar R$ 50 pelo uso das barracas de praia, caso não houvesse consumo de petiscos no local. Na hora de pagar a conta, o comerciante subiu o preço para R$ 80, sem avisar aos turistas, que se recusaram a pagar o valor.

As vítimas, que estavam de férias, foram cercadas e um deles precisou de atendimento médico após as agressões

"Eu falei: 'cara, isso você não explicou para a gente. Até então você tinha cobrado R$ 50, agora quer cobrar R$ 80. Não, não vou te pagar R$ 80, vou te cobrar o valor que a gente realmente havia combinado'. Aí nisso ele já pegou uma cadeira e arremessou na minha cara. Eu me defendi com o braço, mas quando eu vi, já tinha caído no chão e aí juntou outros barraqueiros", explicou Johnny.

Cerca de 15 a 20 pessoas participaram das agressões, que foram filmadas. Para os turistas, o fato deles serem um casal gay pode ter influenciado na reação e no ataque.

Leia nota completa do governo de Pernambuco

Diante das lamentáveis cenas de violência praticadas contra dois turistas do Mato Grosso na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, o Governo de Pernambuco determinou o reforço imediato das ações de segurança no local e atuação direta do setor de inteligência da nossa Secretaria de Defesa Social, para somar esforços à apuração rigorosa que está sendo conduzida pela Polícia Civil.

Até o momento, 14 pessoas já foram identificadas e serão indiciadas em inquérito policial, passo importante para a responsabilização dos envolvidos.

Ao longo desta manhã também estamos realizando uma reunião com a participação da Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (Procon) e da Prefeitura de Ipojuca, reforçando a atuação integrada entre o Estado e município.

É importante destacar que o ordenamento e a fiscalização do comércio são atribuições municipais, mas que seguirão sendo acompanhadas de perto e serão reforçadas pelas equipes do Governo do Estado.

Pernambuco abraça o turista e não admitirá qualquer forma de violência.

O Estado segue firme na defesa da ordem, da segurança e do respeito a quem vive e visita o nosso território.