Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homem é espancado e mantido em cárcere privado no DF

Vítima de 55 anos está na UTI após três horas de agressões; suspeito fugiu levando celular e notebook.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:49)
País
Homem em uma bicicleta sai de um portão de uma casa.
Legenda: Suspeito sai de casa invadida após manter dono em cárcere privado por 3 horas.
Foto: Reprodução

Um homem de 55 anos está em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Marta, no Distrito Federal, após ter sido vítima de agressão e cárcere privado na madrugada de sábado (27). O crime ocorreu em uma residência em Vicente Pires e durou aproximadamente três horas.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), a invasão ao imóvel aconteceu por volta das 2h da manhã. Ao perceber a presença do criminoso, a vítima entrou em confronto físico, o que resultou em diversas lesões corporais. O morador foi mantido sob domínio do agressor até cerca das 5h, momento em que o suspeito fugiu do local.

Imagens de câmeras de segurança da residência registraram a saída do agressor, que deixou a casa revirada. Na fuga, o suspeito roubou um notebook e um aparelho celular. A vítima foi encontrada por familiares e encaminhada para o hospital.

Veja também

teaser image
País

Jovem de 19 anos é espancada após demorar a responder ex-namorado em SP

teaser image
País

Casal de namorados morre em capotamento em rodovia no interior de SP

Até o momento, o autor do crime não foi localizado. O caso está sob investigação da 38ª Delegacia de Polícia, em Vicente Pires, que busca identificar o suspeito e apurar as circunstâncias do roubo seguido de violência.

Assuntos Relacionados
Homem em uma bicicleta sai de um portão de uma casa.
País

Homem é espancado e mantido em cárcere privado no DF

Vítima de 55 anos está na UTI após três horas de agressões; suspeito fugiu levando celular e notebook.

Redação
Há 55 minutos
Imagem de câmera de segurança.
País

Jovem de 19 anos é espancada após demorar a responder ex-namorado em SP

Novo caso de violência contra a mulher ocorreu em Ribeirão Preto.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem de parte da fachada da unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
País

Menino de 4 anos apresenta quadro estável após sobreviver a queda do 10º andar

Vítima passou por cirurgia. Caso ocorreu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o casal Caique Teixeira Borri, e Flávia Acassia da Silva, em ambiente interno de uma academia de ginástica.
País

Casal de namorados morre em capotamento em rodovia no interior de SP

Força do impacto ejetou o corpo de uma das vítimas, a outra ficou presa nas ferragens.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Pessoas sendo resgatadas com boias laranjas e embarcação dentro do Rio Paraná.
País

Família é resgatada após embarcação ficar à deriva por 18h no Rio Paraná

Três integrantes da família teriam passado 18 horas no meio do rio antes do resgate.

Redação
28 de Dezembro de 2025
A foto mostra policiais militares em cima e dentro de um carro da Polícia do Rio de Janeiro, fortemente armados, passando por uma comunidade, enquanto pessoas trafegam pela via.
País

Traficantes do RJ planejam crimes e vendem armas e drogas pelo WhatsApp

A prática criminosa é seguida por facções em outros estados, como no Ceará.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra cemitério com lápides brancas próximo de uma montanha na cidade de Capinzal, em Santa Catarina.
País

Troca de corpos em velório é descoberta após família abrir caixão de parente em SC

Caso ocorreu na cidade de Capinzal, no Oeste de Santa Catarina.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Foto que contém mulher segurando guarda-chuva em meio a onda de calor em cidade brasileira.
País

Inmet mantém alerta vermelho e afirma que onda de calor deve atingir 1,2 mil cidades

Altas temperaturas exigem precaução para moradores das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Redação e Agência Brasil
27 de Dezembro de 2025
Colisão frontal entre dois veículos deixa 10 mortos no sul da Bahia
País

Colisão frontal entre dois veículos deixa 10 mortos no sul da Bahia

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação das vítimas.

*Nathália Paula Braga.
27 de Dezembro de 2025
Montagem de fotos feita com prints de vídeo que mostra, à distância, o local onde o ultraleve caiu no mar de Copacabana.
País

Ultraleve que sobrevoava Copacabana com propaganda cai no mar

Ainda não se sabe quantas pessoas estavam na aeronave.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Foto da fachada do Banco Master, que foi liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central por suspeita de esquema fraudulento.
País

BC questiona Toffoli sobre acareação em investigação do Banco Master

Ato está marcado para ocorrer no próximo dia 30, durante recesso do judiciário.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Estrutura grande de várias janelas pegando fogo, com céu noturno ao fundo.
País

Incêndio é registrado em Colégio Marista de Santa Maria (RS)

A escola é uma das mais antigas da cidade e ficava a 600 metros da antiga Boate Kiss.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Pessoa segura a carteira de trabalho.
País

Véspera de Ano-Novo é feriado ou ponto facultativo? Entenda

Trabalhadores devem ficar atentos às regras trabalhistas e aos direitos durante o fim de ano.

Lucas Monteiro
27 de Dezembro de 2025
Após cinco anos sem se falar, irmãos se reconciliam e emocionam a mãe
País

Após cinco anos sem se falar, irmãos se reconciliam e emocionam a mãe

De joelhos, mãe agradece a Deus pela reconciliação dos filhos.

*Nathália Paula Braga
26 de Dezembro de 2025
Imagem captada por câmeras de segurança mostra, em duas telas lado a lado, um homem agredindo uma mulher que segura uma criança no colo. À esquerda, em um hall de elevadores de prédio residencial, o homem desfere golpes enquanto a mulher tenta proteger a criança. À direita, em uma área de garagem, o agressor continua as agressões, com a mulher e a criança próximas ao chão, ao lado de um carro estacionado.
País

Justiça do DF concede medidas protetivas a mulher e criança agredidas por servidor da CGU

O homem está proibido de se aproximar, manter contato e frequentar locais ligados às vítimas.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Placa de led com a temperatura de 40 graus. Em primeiro plano, embaçado, uma pessoa passa pela rua.
País

Inmet emite alerta laranja de perigo por altas temperaturas; veja onde

O calor previsto pode ser perigoso à saúde e à rotina da população.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Um policial uniformizado, usando uma boina cinza, segura um bebê delicadamente nos braços, olhando para ele com ternura em um ambiente doméstico.
País

Policiais do Amapá auxiliam em parto na madrugada de Natal

Ação rápida garantiu segurança à mãe e ao bebê até a chegada do socorro.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Imagem possui a foto 3x4 divulgada do suspeito do crime e uma foto da vítima posando em trilhos de trem.
País

Caso Tainara: investigação contra ex passa a tratar caso como feminicídio consumado

Pena pode chegar a 60 anos. Deixar filhos órfãos e crueldade são levados em conta para aumento da punição do criminoso.

Redação
25 de Dezembro de 2025
A vítima, identificada como Tainara, está em uma fotografia fazendo uma selfie.
País

Mãe pede justiça após morte de mulher arrastada por ex na Marginal Tietê

Família confirmou óbito de Tainara Souza Santos após 25 dias internada em São Paulo.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Viatura da Polícia Civil do DF parada em uma via.
País

Líder religioso é preso acusado de usar supostos rituais espirituais para praticar abusos sexuais

O suspeito usava da confiança de mulheres para cometer crimes. O caso ocorreu no Distrito Federal.

Redação
24 de Dezembro de 2025