Homem é espancado e mantido em cárcere privado no DF

Um homem de 55 anos está em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Marta, no Distrito Federal, após ter sido vítima de agressão e cárcere privado na madrugada de sábado (27). O crime ocorreu em uma residência em Vicente Pires e durou aproximadamente três horas.

De acordo com a Polícia Militar (PMDF), a invasão ao imóvel aconteceu por volta das 2h da manhã. Ao perceber a presença do criminoso, a vítima entrou em confronto físico, o que resultou em diversas lesões corporais. O morador foi mantido sob domínio do agressor até cerca das 5h, momento em que o suspeito fugiu do local.

Imagens de câmeras de segurança da residência registraram a saída do agressor, que deixou a casa revirada. Na fuga, o suspeito roubou um notebook e um aparelho celular. A vítima foi encontrada por familiares e encaminhada para o hospital.

Até o momento, o autor do crime não foi localizado. O caso está sob investigação da 38ª Delegacia de Polícia, em Vicente Pires, que busca identificar o suspeito e apurar as circunstâncias do roubo seguido de violência.