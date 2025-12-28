Diário do Nordeste
Casal de namorados morre em capotamento em rodovia no interior de SP

Força do impacto ejetou o corpo de uma das vítimas, a outra ficou presa nas ferragens.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagem mostra o casal Caique Teixeira Borri, e Flávia Acassia da Silva, em ambiente interno de uma academia de ginástica.
Legenda: Namorados Caique Borri e Flávia Silva estavam sozinhos no veículo no momento do acidente.
Foto: Reprodução/Instagram

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um casal de namorados na noite do último sábado (27), na Rodovia Professor Boanerges de Lima (SP-340), em Casa Branca, no interior de São Paulo. As vítimas foram identificadas como o fisiculturista Caique Teixeira Borri, de 24 anos, e a fisioterapeuta Flávia Acassia da Silva, de 28 anos.

De acordo com informações da concessionária Renovias e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu às 23h57 no km 217, na pista de sentido capital. O casal seguia em uma Toyota Hilux quando o condutor perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e colidiu contra uma placa de sinalização.

Na sequência, o veículo atingiu uma barreira de concreto, capotou e chocou-se contra a pilastra de um viaduto, parando tombado na faixa 1 da rodovia. O impacto da colisão foi fatal para ambos, que morreram no local.

Violência no choque

Com a força do choque, uma das vítimas foi ejetada para o canteiro central, enquanto a outra ficou presa às ferragens do veículo. Equipes de resgate da concessionária foram acionadas para orientar o tráfego, resultando na interdição da faixa da esquerda até as 3h35 da madrugada de domingo.

A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local para investigar as causas da perda de controle do veículo. Após os trabalhos periciais, os corpos foram encaminhados para exames necroscópicos.

O sepultamento das vítimas ocorrerá em cidades distintas da região. Flávia será velada e enterrada em São Sebastião da Grama, enquanto Caique receberá as últimas homenagens no distrito de Venda Branca, com o sepultamento previsto para o cemitério municipal de Casa Branca. Os horários das cerimônias não foram confirmados.

