Casal de namorados morre em capotamento em rodovia no interior de SP
Força do impacto ejetou o corpo de uma das vítimas, a outra ficou presa nas ferragens.
Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um casal de namorados na noite do último sábado (27), na Rodovia Professor Boanerges de Lima (SP-340), em Casa Branca, no interior de São Paulo. As vítimas foram identificadas como o fisiculturista Caique Teixeira Borri, de 24 anos, e a fisioterapeuta Flávia Acassia da Silva, de 28 anos.
De acordo com informações da concessionária Renovias e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu às 23h57 no km 217, na pista de sentido capital. O casal seguia em uma Toyota Hilux quando o condutor perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e colidiu contra uma placa de sinalização.
Na sequência, o veículo atingiu uma barreira de concreto, capotou e chocou-se contra a pilastra de um viaduto, parando tombado na faixa 1 da rodovia. O impacto da colisão foi fatal para ambos, que morreram no local.
Violência no choque
Com a força do choque, uma das vítimas foi ejetada para o canteiro central, enquanto a outra ficou presa às ferragens do veículo. Equipes de resgate da concessionária foram acionadas para orientar o tráfego, resultando na interdição da faixa da esquerda até as 3h35 da madrugada de domingo.
A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia no local para investigar as causas da perda de controle do veículo. Após os trabalhos periciais, os corpos foram encaminhados para exames necroscópicos.
O sepultamento das vítimas ocorrerá em cidades distintas da região. Flávia será velada e enterrada em São Sebastião da Grama, enquanto Caique receberá as últimas homenagens no distrito de Venda Branca, com o sepultamento previsto para o cemitério municipal de Casa Branca. Os horários das cerimônias não foram confirmados.