Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ministro do STF Dias Toffoli nega ter acessado dados do celular de Vorcaro

Toffoli comandou a relatoria do caso Master até o dia 12 de fevereiro de 2026.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:18)
País
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, uma pessoa sentada em uma cadeira estofada, usando traje formal com toga e gravata, posicionada atrás de uma mesa com microfone e alguns objetos como uma garrafa de álcool em gel. À direita, outra pessoa em traje formal de paletó e gravata aparece diante de um fundo azul com texto parcialmente visível.
Legenda: Dias Toffoli era o relator do caso do Banco Master, propriedade de Daniel Vorcaro.
Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF e Reprodução.

O ministro do STF Dias Toffoli negou, em pronunciamento divulgado nesta sexta-feira (6), ter obtido acesso aos dados do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, extraídos em investigação da Polícia Federal, enquanto esteve como relator do caso do Banco Master.

Em nota, o ministro apontou que nenhum material havia sido encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) até a data em que ele deixou o comando do caso. 

"Até o dia 12 de fevereiro de 2026, o material retirado dos aparelhos celulares apreendidos não havia sido encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, devendo-se salientar que a última decisão por mim proferida nestes autos, em 12 de janeiro de 2026, foi justamente para determinar que a Polícia Federal encaminhasse o material ao Supremo", diz o posicionamento.

Veja também

teaser image
País

Vorcaro mandou mensagem para Moraes horas antes de ser preso, diz jornalista

teaser image
País

Sicário apontado como morto pela PF continua vivo e segue em estado gravíssimo em hospital

O material extraído do aparelho telefônico pela PF levou à deflagração da 3ª fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão preventiva de Vorcaro e outras três pessoas.

A Polícia Federal aponta que os investigados teriam um grupo com objetivo de acessar informações sigilosas, além de intimidar adversários. Os indícios ainda mostram que o banqueiro possuía acesso indevido a sistemas sigilosos da Polícia Federal.

Relator do caso Master no STF, Toffoli deixou o posto em fevereiro após várias críticas sobre a condução do caso. 

O ministro viajou para a final da Libertadores, no Peru, no mesmo jatinho em que estava um dos advogados de defesa do banco. Já em 2026, impôs sigilo ao processo e determinou o envio do material apreendido pela PF diretamente ao Supremo. 

Toffoli até recuou da decisão, autorizando o acesso aos documentos pela PF, mas designou agentes para acompanhar a perícia do material apreendido. 

Após a decisão para a saída de Toffoli do comando do caso, André Mendonça, da Segunda Turma do STF, foi sorteado como o novo relator do caso. 

Mensagens de Vorcaro a Alexandre de Moraes

Segundo a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, o banqueiro Daniel Vorcaro teria enviado mensagens ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), horas antes de ser preso em 12 de novembro de 2025.

A informação foi publicada na quinta-feira (5). A mensagem, diz o material, teria sido enviada para Moraes às 7h19 do dia em questão.

"Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?", diz o conteúdo.

Alexandre de Moraes supostamente respondeu o contato logo depois, mas não é possível saber o que ele disse. Conforme a publicação, o ministro mandou três mensagens de visualização única, que se apagam assim que o destinatário as lê.

Entretanto, ele negou o contato. "O Ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal", disse a nota.

Assuntos Relacionados
Montagem com duas fotos lado a lado. À esquerda, uma pessoa sentada em uma cadeira estofada, usando traje formal com toga e gravata, posicionada atrás de uma mesa com microfone e alguns objetos como uma garrafa de álcool em gel. À direita, outra pessoa em traje formal de paletó e gravata aparece diante de um fundo azul com texto parcialmente visível.
País

Ministro do STF Dias Toffoli nega ter acessado dados do celular de Vorcaro

Toffoli comandou a relatoria do caso Master até o dia 12 de fevereiro de 2026.

Redação
Há 1 hora
Casal de idosos comemora 73 anos de união internados em hospital; veja de vídeo
País

Casal de idosos comemora 73 anos de união internados em hospital; veja de vídeo

Casados há 73 anos, eles completaram Bodas de Manjerona enquanto estavam internados

Redação
06 de Março de 2026
Fieis aparecem de costas com as mãos erguidas em oração durante uma celebração religiosa em uma igreja. Ao fundo, de forma desfocada, um padre conduz a cerimônia no altar, compondo uma cena de espiritualidade e devoção silenciosa.
País

O que não pode ser feito durante a Quaresma?

Igreja Católica não traz proibições, mas faz recomendações de comportamentos a serem evitados no período.

Redação
06 de Março de 2026
Reproduções de publicações nas redes sociais do canto Latino mostram um ônibus preto com danos severos na parte frontal e para-brisa trincado, com o texto 'Livramento' sobreposto à imagem sob um céu nublado. Ao lado, um grupo de pessoas aguarda no acostamento de uma rodovia próximo a uma ambulância, acompanhado pela frase 'Gratidão por estarmos vivos Jesus'.
País

Cantor Latino e equipe sofrem acidente de ônibus no interior de SP

Dois membros da equipe de Latino sofreram ferimentos leves.

Redação
06 de Março de 2026
Equipes de resgate em ação após desabamento de estrutura, com profissionais usando equipamentos de segurança e colocando placa de contenção em uma área de risco.
País

Sobe para 12 o número de mortos em desabamento de lar de idosos em MG

A última vítima foi encontrada na manhã desta sexta-feira (6).

Redação
06 de Março de 2026
Luiz Phillipi continua vivo e internado na unidade hospitalar.
País

Sicário apontado como morto pela PF continua vivo e segue em estado gravíssimo em hospital

A nova informação foi dada pela Secretaria de Estado de Saúde de MG.

Redação
06 de Março de 2026
Imagem de presos por estupro coletivo em Copacabana, no Rio de Janeiro.
País

Presos por estupro coletivo em Copacabana estão detidos em celas separadas

Os quatro acusados estão na Cadeia José Frederico Marques.

Redação
05 de Março de 2026
montagem de fotos de Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes.
País

Vorcaro mandou mensagem para Moraes horas antes de ser preso, diz jornalista

Ministro teria respondido o cantora com mensagens de visualização única, conforme a publicação.

Redação
05 de Março de 2026
Daniel Vorcaro sorri de braços cruzados vestindo um paletó escuro sobre uma camisa azul clara desabotoada no colarinho. A imagem é de cunho profissional.
País

Daniel Vorcaro é transferido para presídio no Interior de SP

Banqueiro é dono do Banco Master e foi preso na quarta-feira (4) na terceira fase da Operação Compliance Zero.

Redação
05 de Março de 2026
O brasão da Polícia Federal do Brasil está estampado na fachada de um edifício moderno com listras horizontais em tons de cinza, preto e branco. A imagem destaca a estrutura arquitetônica contemporânea sob um céu azul limpo, transmitindo uma sensação de sobriedade e oficialidade.
País

PF faz operação contra vazamento de dados de ministros do STF

Ofensiva cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária.

Redação
05 de Março de 2026
Cerca de uma área de deslizamento de terra na cidade, equipes de emergência trabalham com veículos de resgate e equipamentos de escavação para ajudar as vítimas.
País

Desabamento de lar de idosos em Minas Gerais tem morte confirmada e soterrados

Ao menos 29 pessoas ficaram soterradas. Dentre as pessoas socorridas, está uma criança de dois anos.

Redação
05 de Março de 2026
Foto de Sicário, espião do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
País

'Sicário' de Daniel Vorcaro morre na prisão em MG

Homem estava sob custódia na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais.

Redação
04 de Março de 2026
Foto de Daniel Vorcaro.
País

PF prende Vorcaro e ‘Sicário’; investigado atentou contra própria vida na detenção

Luiz Phillipi, o "Sicário", atentou contra a própria vida enquanto estava sob custódia.

Bergson Araujo Costa
04 de Março de 2026
Imagem do acusado de estupro coletivo Bruno Felipe dos Santos Allegretti, último foragido que se entregou à polícia nesta quarta.
País

Último foragido de estupro coletivo em Copacabana se entrega no RJ

Bruno Felipe dos Santos Allegretti foi preso na Delegacia de Belford Roxo.

Redação
04 de Março de 2026
Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos suspeitos de participar de estupro coletivo em Copacabana contra adolescente de 17 anos, no Rio de Janeiro. Imagem usada em matéria onde pai do suspeito é exonerado do cargo pelo governo do estado.
País

Terceiro suspeito de estupro coletivo em Copacabana se entrega à Polícia

Vitor Hugo Simonin é filho de ex-subsecretário de Direitos Humanos do Rio de Janeiro.

Redação
04 de Março de 2026
Ator José Dumont em retrato da prisão, olhando seriamente para a câmera em um plano médio. Ele está posicionado à frente de um painel institucional verde e branco da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
País

Ator José Dumont é preso após condenação por estupro

Em 2022, o ator já havia sido preso por armazenamento de conteúdo de pornografia infantil.

Redação
04 de Março de 2026
Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos suspeitos de participar de estupro coletivo em Copacabana contra adolescente de 17 anos, no Rio de Janeiro. Imagem usada em matéria onde pai do suspeito é exonerado do cargo pelo governo do estado.
País

Pai de suspeito de estupro coletivo em Copacabana é exonerado de cargo no RJ

Vitor Hugo Oliveira Simonin é um dos acusados de violentar uma adolescente de 17 anos.

Redação
03 de Março de 2026
João Gabriel Bertho é um jovem branco de cabelo loiro escuro. Na foto, ele está sério
País

Segundo suspeito de estupro coletivo no RJ se entrega à Polícia

João Gabriel Xavier Bertho jogava pelo Serrano Football Club.

Redação
03 de Março de 2026
Imagem de um cartaz com o título “PROCURADOS” em letras grandes e vermelhas no topo. Abaixo do título, há quatro fotos alinhadas lado a lado, cada uma acompanhada por um nome em texto amarelo. Na parte inferior, aparecem informações do Disque Denúncia, incluindo números de telefone, ícones de contato por WhatsApp, indicação de anonimato garantido e endereços de sites. O rodapé é preto, com textos em branco e amarelo. A composição geral destaca pedido de informações ao público.
País

Suspeito de participação em estupro coletivo de adolescente em Copacabana é preso no RJ

Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, se apresentou à 12ª DP (Copacabana).

Redação
03 de Março de 2026
Imagem de jovens foragidos suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro.
País

Justiça nega habeas corpus a foragidos por estupro coletivo em Copacabana

Três dos quatro suspeitos do crime haviam entrado com o pedido na Justiça do Rio de Janeiro.

Redação
03 de Março de 2026