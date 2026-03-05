Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Suspeito de matar influenciadora em Itapipoca é encontrado amarrado pelo pescoço em Fortaleza

Suspeito estava foragido desde o crime, registrado em fevereiro.

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
Segurança
Imagens da captura do suspeito de feminicídio em Itapipoca.
Legenda: A prisão preventiva foi decretada pela Justiça do Ceará no dia 17 de fevereiro.
Foto: WhatsApp/Diário do Nordeste.

Anderson Renan Magalhães Freitas, suspeito de matar a ex-companheira, a influenciadora estudante de Biomedicina Ana Karolina de Sousa Silva, foi preso nesta quinta-feira (5), após ser encontrado amarrado pelo pescoço, no bairro Ancuri, em Fortaleza. 

O crime de feminicídio foi registrado no dia 14 de fevereiro deste ano, em Itapipoca, na Região Norte do Ceará. Karolina, de 31 anos, foi morta com cerca de 20 facadas.

A prisão preventiva de Anderson foi decretada pela Justiça do Ceará, em regime de plantão judiciário, no dia 17 de fevereiro. Desde o registro do crime, o suspeito era procurado pelas forças de segurança.

Em imagens obtidas pelo Diário do Nordeste, é possível ver Anderson sem camisa, com visível perda de peso desde o seu último registro, sujo e com uma aparente desorientação. Ele aparece com as mãos amarradas e uma corda prendendo seu pescoço a um poste no meio da rua.

Outro vídeo mostra agentes da Polícia Militar o colocando dentro de uma viatura. Populares acompanharam a ação dos policiais.

Veja também

teaser image
Segurança

Homem é preso suspeito de invadir e vandalizar Catedral de Fortaleza

teaser image
Segurança

Homem que tentou estuprar, manter em cárcere privado e matar a ex é preso em Eusébio

teaser image
Segurança

Acudado de matar três mulheres em Barreira é condenado a 45 anos de prisão após novo julgamento

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) conduziu, na noite desta quinta-feira (5), o homem, de 35 anos.

“A captura do indivíduo foi realizada em um bairro de Fortaleza. O procedimento segue em andamento em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)”, informou ainda a pasta.

Após diligências, a Polícia Civil localizou o aparelho celular, o tablet e a motocicleta da vítima. Os bens foram restituídos para a família. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca.

CRIME COM REQUINTES DE CRUELDADE

Segundo as investigações, no dia 14 de fevereiro, retornando de uma festa em Paracuru, Região Metropolitana de Fortaleza, ao adentrar na própria residência, a empresária deparou-se com Anderson.
 
O laudo pericial confirmou que a causa da morte foi um choque hemorrágico. O crime, que apresenta requintes de crueldade, causou forte comoção pública na região.

As investigações da Delegacia Regional de Itapipoca apontam que Anderson não aceitava o término do relacionamento, que durou cinco anos, e, segundo familiares, já havia proferido ameaças contra a vítima. 

Além da violência física, consta nos autos que, após o crime, o suspeito subtraiu o aparelho celular da vítima, roubou uma quantia em dinheiro e fugiu, utilizando a motocicleta da própria Karolina.

Assuntos Relacionados
Imagens da captura do suspeito de feminicídio em Itapipoca.
Segurança

Suspeito de matar influenciadora em Itapipoca é encontrado amarrado pelo pescoço em Fortaleza

Suspeito estava foragido desde o crime, registrado em fevereiro.

Bergson Araujo Costa
Há 2 horas
Foto das três vítimas da chacina de Barreira.
Segurança

Acusado de matar três mulheres em Barreira é condenado a 45 anos de prisão após novo julgamento

Um dos criminosos era amigo de uma das vítimas e facilitou o acesso a elas.

Bergson Araujo Costa
Há 2 horas
foto da Polícia Civil do Ceará mostra série de anabolizantes apreendidos em Fortaleza.
Segurança

Homem é preso por distribuir anabolizantes em academias de Fortaleza

Suspeito foi flagrado realizando a entrega das substâncias quando foi abordado pelos policiais.

Redação
05 de Março de 2026
objetos apreendidos, pedras semipreciosas, fosseis.
Segurança

Servidor público e empresário são investigados pela PF por suspeita de desvio de fósseis no Ceará

Durante a operação 'Raptor Legacy', foram apreendidos 56 fósseis e pedras semipreciosas em ação para desarticular contrabando no Ceará.

Redação
05 de Março de 2026
Imagem mostra veículos da Polícia Civil na frente da sede da Prefeitura do Crato.
Segurança

Justiça mantém prisão de investigados por suspeita de fraude em coleta de lixo no Crato

Os quatro homens, incluindo um vereador e um empresário, devem permanecer, pelo menos, cinco dias presos.

Redação
05 de Março de 2026
giselle universitaria praia foto lembranca, vitima.
Segurança

Caso Giselle: ex-PM senta no banco dos réus nesta quinta (5), seis anos após morte de universitária

A estudante estava em um carro, acompanhada da filha, quando foi alvejada.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Março de 2026
menina de costas na janela, reflexo.
Segurança

72% das crianças e adolescentes acolhidos em mutirão do MPCE sofreram violência sexual

Foram realizados 114 atendimentos em 43 cidades em menos de um mês.

Emanoela Campelo de Melo
05 de Março de 2026
Foto de policiais civis para ilustrar matéria sobre suspeito preso por tentativa de feminicídio, estupro e cárcere privado em Aracati.
Segurança

Homem que tentou estuprar, manter em cárcere privado e matar a ex é preso em Eusébio

Crimes foram cometidos em Aracati, segundo a Polícia.

Bergson Araujo Costa
04 de Março de 2026
Viaturas em frente à delegacia de Sobral.
Segurança

Segundo suspeito de matar criança e homem em Sobral é preso no Interior do CE

O crime aconteceu no dia 12 de outubro do ano passado.

Redação
04 de Março de 2026
Imagem mostra homem levado preso por PMs, saindo de prédio, no bairro Papicu.
Segurança

Advogado é preso no Papicu por suspeita de estuprar três meninas

As vítimas de 13, 14 e 16 anos estavam no apartamento do homem.

Redação
04 de Março de 2026
Equipes da Polícia Civil estiveram na sede da Prefeitura do Crato nas primeiras horas da manhã.
Segurança

Vereador do Crato e empresários são presos em operação contra fraude no serviço de coleta de lixo

Um ex-vereador e um quarta pessoa ainda não identificada também foram alvos de mandados nesta quarta-feira (4).

João Lima Neto
04 de Março de 2026
suspeitos presos foto preto e branco pedaço de ripa.
Segurança

Facção usava ripas para trancar janelas e cobrar 'pedágio' de moradores em Fortaleza

Moradores denunciaram as extorsões e dois homens foram presos.

Redação
04 de Março de 2026
pessoas entrando no forum faixa do poder judiciario vermelha.
Segurança

Justiça do CE condena PM e empresário por extorsão; vítima foi rendida sob tiros para pagar dívida

A acusação envolve um esquema de agiotagem.

Emanoela Campelo de Melo
04 de Março de 2026
Foto do homem sendo preso suspeito de invadir e vandalizar a Catedral de Fortaleza.
Segurança

Homem é preso suspeito de invadir e vandalizar Catedral de Fortaleza

Homem possui antecedentes por duas ocorrências de furto.

Bergson Araujo Costa
03 de Março de 2026
adepol fachada.
Segurança

Criminosos furtam objetos da sede da Associação dos Delegados da PCCE pela 9ª vez em 2026

A fachada do prédio voltou a ter grades devido à insegurança.

Emanoela Campelo de Melo
03 de Março de 2026
viatura policia civil homem policial encapuzado.
Segurança

R$ 200 em troca de não divulgar vídeo íntimo: como agia o suspeito de extorquir mulheres no Ceará

A Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Redação
03 de Março de 2026
Foto do suspeito de 19 anos preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives.
Segurança

Suspeito de 19 anos é preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives

Investigação também apura se o investigado teria induzido a automutilação e ao suicídio de adolescentes.

Bergson Araujo Costa
02 de Março de 2026
dhpp fachada viatura pericia forense, predio, carro.
Segurança

Ceará tem mês menos violento da série histórica; homicídios reduziram 31,6%

Cidades como Maracanaú e Maranguape não registraram CVLIs em fevereiro deste ano de 2026.

Redação
02 de Março de 2026
Imagem com montagem de duas fotos. Na primeira, um policial segura um bornal e um celular na mão. Na outra, um patch com nome policial penal e mais sete celulares.
Segurança

Policial penal é preso por suspeita de facilitar entrada de celulares para o CV em presídio do Ceará

O servidor foi detido com um aparelho na bolsa. Na cela de um preso foram achados outros telefones e um smartwatch.

Emerson Rodrigues
02 de Março de 2026
tap aviao decolagem aeroporto.
Segurança

Área restrita: como a PF identificou um esquema de narcotráfico partindo do Aeroporto de Fortaleza

85 quilos de cocaína de 'alta pureza' chegaram na Europa.

Emanoela Campelo de Melo
02 de Março de 2026