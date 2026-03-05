Suspeito de matar influenciadora em Itapipoca é encontrado amarrado pelo pescoço em Fortaleza

Anderson Renan Magalhães Freitas, suspeito de matar a ex-companheira, a influenciadora estudante de Biomedicina Ana Karolina de Sousa Silva, foi preso nesta quinta-feira (5), após ser encontrado amarrado pelo pescoço, no bairro Ancuri, em Fortaleza.

O crime de feminicídio foi registrado no dia 14 de fevereiro deste ano, em Itapipoca, na Região Norte do Ceará. Karolina, de 31 anos, foi morta com cerca de 20 facadas.

A prisão preventiva de Anderson foi decretada pela Justiça do Ceará, em regime de plantão judiciário, no dia 17 de fevereiro. Desde o registro do crime, o suspeito era procurado pelas forças de segurança.

Em imagens obtidas pelo Diário do Nordeste, é possível ver Anderson sem camisa, com visível perda de peso desde o seu último registro, sujo e com uma aparente desorientação. Ele aparece com as mãos amarradas e uma corda prendendo seu pescoço a um poste no meio da rua.

Outro vídeo mostra agentes da Polícia Militar o colocando dentro de uma viatura. Populares acompanharam a ação dos policiais.

Em nota ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que uma composição da Polícia Militar do Ceará (PMCE) conduziu, na noite desta quinta-feira (5), o homem, de 35 anos.

“A captura do indivíduo foi realizada em um bairro de Fortaleza. O procedimento segue em andamento em uma unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE)”, informou ainda a pasta.

Após diligências, a Polícia Civil localizou o aparelho celular, o tablet e a motocicleta da vítima. Os bens foram restituídos para a família. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Itapipoca.

CRIME COM REQUINTES DE CRUELDADE

Segundo as investigações, no dia 14 de fevereiro, retornando de uma festa em Paracuru, Região Metropolitana de Fortaleza, ao adentrar na própria residência, a empresária deparou-se com Anderson.



O laudo pericial confirmou que a causa da morte foi um choque hemorrágico. O crime, que apresenta requintes de crueldade, causou forte comoção pública na região.

As investigações da Delegacia Regional de Itapipoca apontam que Anderson não aceitava o término do relacionamento, que durou cinco anos, e, segundo familiares, já havia proferido ameaças contra a vítima.

Além da violência física, consta nos autos que, após o crime, o suspeito subtraiu o aparelho celular da vítima, roubou uma quantia em dinheiro e fugiu, utilizando a motocicleta da própria Karolina.