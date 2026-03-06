Cantor Latino e equipe sofrem acidente de ônibus no interior de SP
Dois membros da equipe de Latino sofreram ferimentos leves.
O cantor Latino e a equipe sofreram um acidente de ônibus em uma rodovia de São Paulo na manhã desta sexta-feira (6). O veículo ia de Mogi das Cruzes para São José do Rio Preto quando o motorista teria perdido o controle da direção e parado no acostamento.
Nas redes sociais, Latino postou fotos pós-acidente nas quais mostra o estado que a frente do veículo ficou e, também, uma ambulância. Nelas, o cantor escreveu “Livramento” e “Gratidão por estarmos vivos, Jesus”.
O acidente ocorreu na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura da cidade de Matão. Segundo a Ecovias Noroeste Paulista, que administra o trecho rodoviário, o ônibus de Latino trafegava na pista norte, pela faixa da direita, quando o acidente aconteceu.
Após o motorista perder o controle da direção, o veículo entrou na pista sul na contramão, parando no acostamento. Segundo a Ecovias Noroeste Paulista, 17 pessoas estavam no ônibus, mas não houve vítimas.
Ainda de acordo com a concessionária, não houve interdição de faixas e o veículo da equipe do cantor foi liberado após o acidente.
Empresário de Latino, Bruno Freire Ribeiro informou ao g1 que o cantor está bem e que dois integrantes da equipe dele sofreram apenas ferimentos leves.
O artista tem um show marcado para São José do Rio Preto no sábado (7), apresentação que se mantém confirmada até o momento desta publicação.