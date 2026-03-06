Diário do Nordeste
Sobe para 12 o número de mortos em desabamento de lar de idosos em MG

A última vítima foi encontrada na manhã desta sexta-feira (6).

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:22)
País
Equipes de resgate em ação após desabamento de estrutura, com profissionais usando equipamentos de segurança e colocando placa de contenção em uma área de risco.
Legenda: 17 pessoas conseguiram sobreviver.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encontrou, na manhã desta sexta-feira (6), a última vítima do desabamento de um lar de idosos em Belo Horizonte. No total, o número de mortos da tragédia chegou a 12.

A vítima foi identificada como uma senhora de 77 anos, mas o corpo dela ainda não foi retirado dos escombros.

Ao g1, os bombeiros explicaram que o resgate será bastante complexo e deve levar, em média, uma hora.

"O quarto onde ela deveria estar teve uma perfuração, a laje quebrou e ela caiu em um andar abaixo de onde deveria estar. Então tivemos que acessar o subsolo, fazer buscas em meio aos escombros e a encontramos nesse local", explicou o tenente Elias Cristóvão.

Mais de 100 agentes foram mobilizados para essa ocorrência, segundo os bombeiros. A Polícia Civil também atua para investigar as possíveis causas do desabamento.

Informações preliminares sugerem que o prédio onde funcionava o lar estava em fase de reformas. Por isso, a principal suspeita é de intervenção humana na construção.

Porém, a polícia disse que ainda é cedo para confirmar qualquer relação desse fato com a tragédia.

Sobreviventes

Das 29 pessoas vítimas do desabamento, 17 conseguiram sobreviver. Dessas, nove escaparam antes do prédio vir abaixo por estarem "em uma parte da edificação que não desabou completamente", conforme informaram os bombeiros ao Diário do Nordeste.

As outras foram encontradas sob os escombros e levadas ainda com vida para unidades de saúde na região. As identidades ainda não foram divulgadas.

Aqueles que não conseguiram sobreviver já tiveram os corpos liberados do Instituto Médico Legal (IML) para as famílias.

